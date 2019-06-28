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"Ты лох!" В сети показали пустые курорты оккупированного Крыма

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В разгар курортного сезона в оккупированном Россией Крыму не наблюдается огромный наплыв туристов.

Об этом сообщает Twitter-страница "Ху*вый ЮБК". На опубликованном фото показана пустынная набережная Ялты, где установили, временные оградительные заборы. Отметим, что на одном из них написали: "Ты лох".

"Ялтинская набережная встречает миллиарды туристов, которые вместо Турции выбрали Крым", – так иронично подписан снимок.

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Пользователи сети обсуждали пост, сообщая, что в Крым сейчас никто не ездит из-за высоких цен и плохого сервиса.

Ялта

Ялта

Twitter

"Да эти туристы все голожопые, нищие. На полотенчиках лежат. Дорогие лежаки не берут и писают и какают в море, что деньги за туалеты не платить. А вообще их нет в нужном количестве", "Сейчас Грузию закрыли, все как снова набегут!", "Зато Ленин на месте. СССР это главное", "В Крым сейчас ездят только невыездные. Или по путевкам. И это в большинстве случаев "служаки", "Вот и Крым уже "сказочный", "Из-за надписи "ты лох" я бы не поехал", – писали в сети.

"Ты лох!" В сети показали пустые курорты оккупированного Крыма
"Ты лох!" В сети показали пустые курорты оккупированного Крыма
"Ты лох!" В сети показали пустые курорты оккупированного Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин в прямом эфире своего национального телевидения признал, что Крым это Украина, а РФ – оккупант.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаЯлта
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Долго еще эту протухшую жвачку собираетесь жевать? Все хорошо у Крыма, не волнуйтесь так. Лучше почитайте новость, которую вам не сообщит сайт обозреватель, не тот формат. Священников пцу выгнали из монастырей на Святом Афоне. "Чтобы не дискредитировать святые места". Сейчас не очень приятно быть украинцем, правда?
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