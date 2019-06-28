В разгар курортного сезона в оккупированном Россией Крыму не наблюдается огромный наплыв туристов.

Об этом сообщает Twitter-страница "Ху*вый ЮБК". На опубликованном фото показана пустынная набережная Ялты, где установили, временные оградительные заборы. Отметим, что на одном из них написали: "Ты лох".

"Ялтинская набережная встречает миллиарды туристов, которые вместо Турции выбрали Крым", – так иронично подписан снимок.

Пользователи сети обсуждали пост, сообщая, что в Крым сейчас никто не ездит из-за высоких цен и плохого сервиса.

Ялта Twitter

"Да эти туристы все голожопые, нищие. На полотенчиках лежат. Дорогие лежаки не берут и писают и какают в море, что деньги за туалеты не платить. А вообще их нет в нужном количестве", "Сейчас Грузию закрыли, все как снова набегут!", "Зато Ленин на месте. СССР это главное", "В Крым сейчас ездят только невыездные. Или по путевкам. И это в большинстве случаев "служаки", "Вот и Крым уже "сказочный", "Из-за надписи "ты лох" я бы не поехал", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин в прямом эфире своего национального телевидения признал, что Крым это Украина, а РФ – оккупант.

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