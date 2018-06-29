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"Ты и я - это мы. А если мы - то это всех": украинцы оценили президентские амбиции Зеленского и Вакарчука

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Практически каждый второй украинец скептически относится к возможному участию шоумена Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука в президентских выборах весной 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли 4687 читателей сайта.

Вопрос стал актуален в связи с недавним обращением Зеленского к Вакарчуку. Комик неформально обратился к лидеру "Океана Ельзи" с предложением объединиться. "Если ты и я - то это мы, понимаешь? А если мы - то это всех", - заинтриговал Зеленский.

Украинцы, отвечая на вопрос, верят ли они в такой союз на выборах, не смогли дать четкого ответа. 35% респондентов заявили, что "нет, каждый должен заниматься своим делом".

Ровно столько же выбрали вариант "да, хочется увидеть новые лица в политике". Еще 11% сообщили, что готовы поддержать только одного из них.

В свою очередь 17% опрошенных и вовсе заявили, что такою союз - "это просто смешно".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным последних соцопросов за Зеленского и Вакарчука готовы проголосовать 6,2% и 5,9% украинцевсоответственно.

Персоны
Владимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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Паламарчук Володимир
Паламарчук Володимир
Політикою повинні займатис політики, а не шоумени і клоуни, хоча у нас клоунів і так достатньо в полтиці, один з таких називає свої габлі вилами.
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Владимир,не заводись!Президентом Украины станет или Вадим Рабинович,или Улия Тимошенко.В любом из вариантов нужно покупать фанэру,строить аэроплан и уёбывать хоть в Гондурас.Ну,а если Зеленский,то кабмин это 95 квартал и Лысый министр по доходам и сборам,а оно нам надо?
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Leurdo Vladimir
Leurdo Vladimir
Что за манипуляции в первом же обзаце? "Практично кожен другий українець скептично ставиться до можливої участі шоумена Володимира Зеленського і музиканта Святослава Вакарчука в президентських виборах навесні 2019 року." - вроде как каждый второй не поддерживает их. Но опрос же о союзе! Да и вообще, можно написать - каждый второй поддерживает участие Зеленского и Вакарчука в выборах. Не говоря уже о том, что "Вакарчук и Зеленский, по данным опроса Обозревателя, набирают 50% голосов избирателей" Как вам?)
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