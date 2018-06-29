"Ты и я - это мы. А если мы - то это всех": украинцы оценили президентские амбиции Зеленского и Вакарчука

Практически каждый второй украинец скептически относится к возможному участию шоумена Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука в президентских выборах весной 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли 4687 читателей сайта.

Вопрос стал актуален в связи с недавним обращением Зеленского к Вакарчуку. Комик неформально обратился к лидеру "Океана Ельзи" с предложением объединиться. "Если ты и я - то это мы, понимаешь? А если мы - то это всех", - заинтриговал Зеленский.

Украинцы, отвечая на вопрос, верят ли они в такой союз на выборах, не смогли дать четкого ответа. 35% респондентов заявили, что "нет, каждый должен заниматься своим делом".

Ровно столько же выбрали вариант "да, хочется увидеть новые лица в политике". Еще 11% сообщили, что готовы поддержать только одного из них.

В свою очередь 17% опрошенных и вовсе заявили, что такою союз - "это просто смешно".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным последних соцопросов за Зеленского и Вакарчука готовы проголосовать 6,2% и 5,9% украинцевсоответственно.