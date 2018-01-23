"Ты что такая тупая?" В школе на Черкасщине произошел громкий скандал

На Чекрасщине учительница танцев в приватной школе ударила 11-летнюю Таню Гриценко, из-за чего девочка попала в больницу.

Об этом передает ТСН.

Так, по словам девочки и ее родителей, ей не удавалось одно из новых танцевальных па и учительница "для усвоения урока" ребенка ударила.

"У меня не выходит одно движение, она меня ударила. Подошла, наклонилась и сказала: ты что такая тупая, что движение не можешь повторить. И так подошла, и с размаху ударила меня по уху, потом у меня в ушах зазвенело и голова разболелась", - рассказывает Таня.

По словам родителей, которые ходили после инцидента к учительнице, она якобы подтвердила факт избиения ради результата.

"Она в грубой форме ответила, когда она ударила ребенка. Это у нее такие методы воспитания, у нее здесь спортивные танцы и, если нам не нравится, что мы можем не ходить. Иначе чем "тупицами" и "амебами" их Ольга Олеговна и не называла", - утверждает мать школьницы.

На следующий день, когда состояние девочки ухудшилось, родители обратились к врачам и полиции. Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Это был ее второй месяц тренировок.

Как писал "Обозреватель", недавно в школе под Запорожьем разгорелся громкий скандал из-за агрессивного ученика.