''Ты - брехло!'' Затравленную из-за торта школьницу опять унизили

Ученица 6-го класса харьковской школе № 151 Диана, которую унизили из-за отказа родителей участвовать в поборах и не угостили тортом, после инцидента стала получать сообщения с оскорблениями.
"Некоторые пишут, что ты брехло, что ты такая-сякая, что Наталья Викторовна (представитель родительского комитета. – Ред.) на больничном из-за тебя. Я хочу отстаивать свое место и не плакать, доказать, что я сильная", - отметила она, передает ICTV.
Но самое большое разочарование, что взрослые из этой истории так и не сделали выводов, говорит мама девочки.
Диана
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"Не у меня надо просить прощения, а нужно при всем классе просить прощения у Дианы, это взрослый человек обидел ее, и он ее унизил", - подчеркнула она.
Маму из родительской тройки - Наталью Викторовну, которая оказалась еще и учительницей информатики этой же школы, уволили, причем задним числом, заявили в райотделе образования.
"Никаких комментариев", - отрезала она журналистам.
Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с Дианой в школе вызвала скандал в сети. Девочку поставили к доске, пока остальным детям раздали по два куска торта, а мальчики из класса снимали, как она плачет.
Позже представитель родительского актива Наталья Толяренко извинилась и получила общественное порицание.