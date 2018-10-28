''Ты - брехло!'' Затравленную из-за торта школьницу опять унизили

Ученица 6-го класса харьковской школе № 151 Диана, которую унизили из-за отказа родителей участвовать в поборах и не угостили тортом, после инцидента стала получать сообщения с оскорблениями.

"Некоторые пишут, что ты брехло, что ты такая-сякая, что Наталья Викторовна (представитель родительского комитета. – Ред.) на больничном из-за тебя. Я хочу отстаивать свое место и не плакать, доказать, что я сильная", - отметила она, передает ICTV.

Но самое большое разочарование, что взрослые из этой истории так и не сделали выводов, говорит мама девочки.

Диана скриншот видео

"Не у меня надо просить прощения, а нужно при всем классе просить прощения у Дианы, это взрослый человек обидел ее, и он ее унизил", - подчеркнула она.

Маму из родительской тройки - Наталью Викторовну, которая оказалась еще и учительницей информатики этой же школы, уволили, причем задним числом, заявили в райотделе образования.

"Никаких комментариев", - отрезала она журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с Дианой в школе вызвала скандал в сети. Девочку поставили к доске, пока остальным детям раздали по два куска торта, а мальчики из класса снимали, как она плачет.

Позже представитель родительского актива Наталья Толяренко извинилась и получила общественное порицание.