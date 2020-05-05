В Китае тяжелобольного 5-летнего украинца отказались брать на борт самолета авиакомпании "Air China", который летел в Украину.

Как рассказала ZAXID.NET мама мальчика Ольга Роик, ребенку провели в Китае операцию по пересадке печени. При такой процедуре врачи временно не сшивают мышцы живота, чтобы новая печень могла адаптироваться и расти.

Но китайская компания отказалась брать на борт мальчика, объясняя это изменением давления на высоте, что может быть опасным. Однако ребенок уже четыре года живет с не зашитыми мышцами и уже шесть раз летал. Тем более три месяца назад он с мамой прилетел в Китай этой же авиакомпанией, никаких замечаний не было.

Ольга Роик с сыном Facebook

"У меня на руках были все документы. А они захотели еще справку, что Роме можно летать, еще и с другой – главной клиники города. А мы там не проходили реабилитацию, поэтому нам отказали в такой справке, потому что тогда еще надо проходить полное обследование. Но я с ребенком летала этим же авиалиниями несколько раз. И никто никогда у нас такой справки не просил, а когда мы покупали билеты, то никто не предупредил, что какие-то новые правила", – объяснила Роик.

После отказа взять их на борт, мать с больным ребенком просидела в китайском аэропорту 16 часов. А когда увидела, как самолет взлетел в небо, упала в обморок. Роик сказала, что все это время она пыталась дозвониться в украинское консульство, однако там не брали трубку. Украинка отметила, что ей отказали в вылете 2 мая, а в консульстве вышли на связь только три дня спустя.

Ольга Роик с сыном Facebook

Отметим, что у Роик 10 заканчивается виза, а также деньги на проживание в Китае. До этого она с сыном жили в больнице, где месяц обходился в более 4 тысячи долларов. Также она не знает, вернут ли ей деньги за рейс. Следующий самолет из Китая запланирован только в конце мая.

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