Российские паспорта на Донбассе: появилось пояснение, зачем это нужно Путину

После президентских выборов в Украине российский президент Владимир Путин, поняв, что "втюхать" назад оккупированный Донбасс не получится, решил раздать его жителям российские паспорта.

Это вынужденное и довольно болезненное для него решение, ведь нынешний Донбасс – рассадник криминалитета, а люди, которые прожили там последние 5 лет, страдают посттравматическим синдромом, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Раздавая российские паспорта, Путин получает потенциальную угрозу появления вполне бандитских структур уже на территории России. Но с другой стороны такой шаг немного приподнимает его имидж в глазах патриотической общественности. Мол, позаботился о народе. Но в целом это болезненное для Путина решение, ведь ему этот Донбасс с его провальной угольной индустрией на*рен не нужен. Для него лучше бы было, если бы эта территория дестаблизировала Украину", – считает он.

Донбасс

По словам Орешкина, после принятия российского гражданства, большинство жителей оккупированного Донбасса станут избирателями. А это уже электоральный потенциал для российских выборов.

"Невозможно будет проверить, сколько людей и за кого проголосовали. И так как местные власти от Кремля зависят целиком и полностью, то на 90% нарисуют то, что надо. На кону – 2 млн голосов. К тому же в "Л/ДНР" без следа расходуются любые финансовые ресурсы. Так что граница укрепляется, но не признается, как с Приднестровьем. Тухлая территория", – уверен политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, рассекречены детали, как Россия будет раздавать паспорта в "ДНР".

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