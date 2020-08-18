Тяжелая форма COVID-19 может спровоцировать неизлечимое заболевание – ученые

При тяжелом течении COVID-19 может вызывать миастению – редкое аутоиммунное заболевание, приводящее к ослаблению мышц.

Об этом сообщило Daily Mail, ссылаясь на отчет медиков из больницы Гарибальди в Катании (Италия). Врачи описали случаи троих пациентов, не имевших в анамнезе неврологических расстройств, у которых после заражения была диагностирована миастения.

Примерно через неделю после начала лихорадки у них начали проявляться такие симптомы, как опущенные веки, проблемы с глотанием и др.

Отмечается, что в некоторых случаях коронавирус, очевидно, заставляет организм атаковать собственный мозг, провоцируя иммунную систему производить так называемые аутоантитела.

Эти иммунные белки ошибочно нацелены на собственные ткани или органы, а не патогены.

Миастения возникает, когда аутоантитела атакуют нервные соединения с мышцами, и скелетные мышцы, отвечающие за дыхание и движущиеся части тела, становятся крайне слабыми.

Признаки миастении включают, в частности, трудности с разговором и поднятием тяжелых предметов, дыханием или глотанием, опущенные веки. Это заболевание неизлечимое, однако существуют препараты, способны бороться с симптомами.

Одним из пациентов, у которого был выявлен такой побочный эффект коронавируса, стал 64-летний мужчина. У него в течение четырех дней поднималась температура выше 39 градусов. Через пять дней после начала лихорадки у инфицированного появилось двоение в глазах и мышечная усталость. Позже врачи диагностировали у пациента миастению.

Вторым пациентом стал 68-летний мужчина, у которого в течение семи дней поднималась температура до 38,8 градусов. На седьмой день у него появились те же симптомы, что и у первого пациента, а также затруднение при глотании.

Третья пациентка, о которой рассказали ученые, – 71-летняя женщина, у которой также была высокая температура (в течение шести дней поднималась до 38,6 градусов) и кашель. Через пять дней после появления симптомов у женщины появились такие признаки, как опущенные веки, двоение в глазах и тихая речь. Через день у нее возникли трудности с глотанием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что заболевание COVID-19 может привести к диабету 1 типа у детей, вызванному непосредственной атакой коронавируса на поджелудочную железу.