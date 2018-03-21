Тянется с "совка": почему в Украине не хотят учить детей с синдромом Дауна

В Украине в некоторых учебных заведениях I-II ступеней пользуются советской системой обучения детей с синдромом Дауна.

Об этом в эфире ObozTV сообщила руководитель Национального офиса по реформе деинституциализации при Уполномоченном президента Украины Марианна Онуфрик.

"К сожалению, говорить о высоком уровне внедрения инклюзивности в украинских школах очень рано. Особенно если это касается детей с синдромом Дауна. Дело в том, что как правило, такие дети могут получать услуги или в специальных школах-интернатах, или в специальных школах. То есть речь идет только о специальном образовании, а не об инклюзивном", - рассказала она.

Однако, подчеркивает Онуфрик, во всем мире инклюзивное образование является неотъемлемой частью общего образования детей, и это заработало, когда развили весь спектр услуг для людей с инвалидностью: то есть от самого рождения до конца жизни. "Есть понимание, что чем раньше начнут развитие ребенка, тем большего успеха он достигнет в дальнейшей жизни", - подчеркнула эксперт.

"В Украине комплексная система отсутствует. Детские дома и интернаты в системе Минсоцполитики I-II ступеней... У нас до сих пор действует советская система, где было задокументировано и работало негласное правило - дети с синдромом Дауна не подлежат обучению. В системе Минобразования есть школы-интернаты, где находятся такие дети, но большинство все же в системе Минсоцполитики, и дети не получают надлежащего образования. То есть об инклюзии для таких детей речь не идет, а если и идет, то это больше исключения, чем общая тенденция", - заявила Марианна Онуфрик.

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