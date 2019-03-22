"Тянет на уголовку": в Украине пообещали "лестную" встречу Бойко и Медведчуку после Москвы

В Украине резко отреагировали на визит председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его однопартийца, кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву.
На встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, украинские политики выразили полную готовность и дальше вести переговоры с Кремлем, передают украинские СМИ.
Отношения с Москвой Медведчук и Бойко пообещали улучшить и пойти путем, который позволит "убрать взаимные ограничения, санкции и обеспечить нормальный товарооборот".
Ukranews.com
На своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов и вовсе назвал речь политиков "покаянием".
"Картина, которую вы описали, безрадостная, но вполне точная и является следствием той политики, которую проводят украинские власти", – процитировал Смирнов.
"Картина, которую вы описали, безрадостная, но вполне точная и является следствием той политики, которую проводят украинские власти": Кандидат в президенты Украины Бойко и Медведчук приехали в Москву договариваться о новом газовом контракте. Оба произнесли покаянную речь pic.twitter.com/bYbbb6aL5h— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 марта 2019 г.
В Украине растолковали истинные цели Медведчука и Бойко.
"Они продемонстрировали пророссийскому электорату на практике, что они - действительно единственные, кто имеет "доступ к телу", имеет ресурсы для прямого диалога с Кремлем", – пояснил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Отметил он и важный нюанс на встрече – галстуки одели все, кроме Медведчука. "Хороший способ показать, от кого на самом деле все зависит. Политиков много - кум у Путина один", – отреагировал Голобуцкий.
"Логично, что на следующей встрече украинские политики должны уже стоять на коленях перед креслами россиян. А где-то перед самым днем голосования - Медведев просто сидеть прямо на их спинах", – написал политтехног, растолковав, что украинские политики не стесняясь говорили о том, что в Украине могут отдать стране-агресору.
"Бойко в Москве. До этого заявил, что готов к сотрудничеству, формированию коалиции с Тимошенко и "Батькывщиною". Ранее о поддержке Тимошенко заявил Тарута, в программе которого официально записано внеблоковый статус Украины. Все тайное становится явным", – прокомментировала в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Отреагировал и заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Коротко о главном: в Москве состоялось расширенное заседание политсовета платформы "За жизнь". p.s. А Миллер - жлоб. Ради "ватного" электората мог бы пообещать скидку и по-больше", – написал он.
Сделал вывод из визита Бойко и Медведчука в тыл агрессора и блогер Станислав Цикаловский: "Было и раньше понятно, но сейчас просто оформили официально".
"Как Партию регионов не назови, она все равно останется Партией регионов. Товарищи решили наступить на грабли и заказали себе билеты в один конец, в Ростов", – отреагировал в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.
"Команда Бойко-Медведчука уже признала аннексию Крыма и "гражданскую войну" на Донбассе. В Кремле сделают из этого только один вывод: если схавали захват 7% украинских территорий, можно двигаться дальше, в глубь Украины", – отметил он.
"А не является ли это сдачей национальных приоритетов, с возможным нанесением стране огромного ущерба, и работой в интересах агрессора и оккупанта?" – прокомментировал в Twitter блогер Vitauskas.
Бойко и Медведчук съездили в Преступную Федерацию на ''газовые переговоры" с Медведевым и Миллером.— Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 22 марта 2019 г.
А не является ли это сдачей национальных приоритетов, с возможным нанесением стране огромного ущерба, и работой в интересах агрессора и оккупанта?https://t.co/oxRymopiBv pic.twitter.com/66LjGVDxlr
"Позорище за гешефт на крови украинцев", – написали на странице SobiNews.
Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne.— Левый Берег LB.ua (@lb_ua) 22 марта 2019 г.
Надеемся, что теперь всем станет понятно, кто самый пророссийский кандидат в президенты.https://t.co/V8dPx68DzO
Позорище за гешефт на крови украинцевhttps://t.co/KfqhVrWLWj— SobiNews (@SobiNewsCom) 22 марта 2019 г.
Ппц‼— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 22 марта 2019 г.
Медведчук с Бойко встретились в Москве с Медведевым и Миллером: предложили кардинальное решение по ГТС Украины https://t.co/TaBuqkp1fF и переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину
"Один" не в курсах⁉
Не санкционировал😡 pic.twitter.com/mfnX6cQNTW
#медведчук и #бойко должны обсуждать свой пожизненныйсрок в одиночных камерах на Лукьяновке... #СБУ @ServiceSsu https://t.co/54TVD2LbF6— Patriotoff🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@PatriotoffUA) 22 марта 2019 г.
Судя по всему Бойко и Медведчук, оценив что их шансы на выборах стремятся к нулю, пытаются спровоцировать политический кризис.— Alexander Surkov (@SurkovUa) 22 марта 2019 г.
Здесь кстати похоже на уголовное дело. Бойко и Медведчук не имеют никаких полномочий— slog (@bezdna_info) 22 марта 2019 г.
Медведчук и Бойко сидят в Москве вместо того чтоб сидеть в тюрьме pic.twitter.com/oKowuidtWi— Хуаніто (@Petlurivetc) 22 марта 2019 г.
Медведчук и Бойко все делают ради людей и я этих людей знаю: Путин, Медведев, Миллер, Рабинович и.т.д!— Истинный Ариец (@santariska) 22 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бойко заявил о возможной коалиции с народным депутатом, лидером БЮТ Юлией Тимошенко.
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