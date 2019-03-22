"Тянет на уголовку": в Украине пообещали "лестную" встречу Бойко и Медведчуку после Москвы

В Украине резко отреагировали на визит председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его однопартийца, кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву.

На встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, украинские политики выразили полную готовность и дальше вести переговоры с Кремлем, передают украинские СМИ.

Отношения с Москвой Медведчук и Бойко пообещали улучшить и пойти путем, который позволит "убрать взаимные ограничения, санкции и обеспечить нормальный товарооборот".

Ukranews.com

На своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов и вовсе назвал речь политиков "покаянием".

"Картина, которую вы описали, безрадостная, но вполне точная и является следствием той политики, которую проводят украинские власти", – процитировал Смирнов.

"Картина, которую вы описали, безрадостная, но вполне точная и является следствием той политики, которую проводят украинские власти": Кандидат в президенты Украины Бойко и Медведчук приехали в Москву договариваться о новом газовом контракте. Оба произнесли покаянную речь pic.twitter.com/bYbbb6aL5h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 марта 2019 г.

В Украине растолковали истинные цели Медведчука и Бойко.

"Они продемонстрировали пророссийскому электорату на практике, что они - действительно единственные, кто имеет "доступ к телу", имеет ресурсы для прямого диалога с Кремлем", – пояснил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Отметил он и важный нюанс на встрече – галстуки одели все, кроме Медведчука. "Хороший способ показать, от кого на самом деле все зависит. Политиков много - кум у Путина один", – отреагировал Голобуцкий.

"Логично, что на следующей встрече украинские политики должны уже стоять на коленях перед креслами россиян. А где-то перед самым днем ​​голосования - Медведев просто сидеть прямо на их спинах", – написал политтехног, растолковав, что украинские политики не стесняясь говорили о том, что в Украине могут отдать стране-агресору.

"Бойко в Москве. До этого заявил, что готов к сотрудничеству, формированию коалиции с Тимошенко и "Батькывщиною". Ранее о поддержке Тимошенко заявил Тарута, в программе которого официально записано внеблоковый статус Украины. Все тайное становится явным", – прокомментировала в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Отреагировал и заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Коротко о главном: в Москве состоялось расширенное заседание политсовета платформы "За жизнь". p.s. А Миллер - жлоб. Ради "ватного" электората мог бы пообещать скидку и по-больше", – написал он.

Сделал вывод из визита Бойко и Медведчука в тыл агрессора и блогер Станислав Цикаловский: "Было и раньше понятно, но сейчас просто оформили официально".

"Как Партию регионов не назови, она все равно останется Партией регионов. Товарищи решили наступить на грабли и заказали себе билеты в один конец, в Ростов", – отреагировал в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Команда Бойко-Медведчука уже признала аннексию Крыма и "гражданскую войну" на Донбассе. В Кремле сделают из этого только один вывод: если схавали захват 7% украинских территорий, можно двигаться дальше, в глубь Украины", – отметил он.

"А не является ли это сдачей национальных приоритетов, с возможным нанесением стране огромного ущерба, и работой в интересах агрессора и оккупанта?" – прокомментировал в Twitter блогер Vitauskas.

Бойко и Медведчук съездили в Преступную Федерацию на ''газовые переговоры" с Медведевым и Миллером.



А не является ли это сдачей национальных приоритетов, с возможным нанесением стране огромного ущерба, и работой в интересах агрессора и оккупанта?https://t.co/oxRymopiBv pic.twitter.com/66LjGVDxlr — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 22 марта 2019 г.

"Позорище за гешефт на крови украинцев", – написали на странице SobiNews.

Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne.



Надеемся, что теперь всем станет понятно, кто самый пророссийский кандидат в президенты.https://t.co/V8dPx68DzO — Левый Берег LB.ua (@lb_ua) 22 марта 2019 г.

Позорище за гешефт на крови украинцевhttps://t.co/KfqhVrWLWj — SobiNews (@SobiNewsCom) 22 марта 2019 г.

Ппц‼

Медведчук с Бойко встретились в Москве с Медведевым и Миллером: предложили кардинальное решение по ГТС Украины https://t.co/TaBuqkp1fF и переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину

"Один" не в курсах⁉

Не санкционировал😡 pic.twitter.com/mfnX6cQNTW — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 22 марта 2019 г.

Судя по всему Бойко и Медведчук, оценив что их шансы на выборах стремятся к нулю, пытаются спровоцировать политический кризис. — Alexander Surkov (@SurkovUa) 22 марта 2019 г.

Здесь кстати похоже на уголовное дело. Бойко и Медведчук не имеют никаких полномочий — slog (@bezdna_info) 22 марта 2019 г.

Медведчук и Бойко сидят в Москве вместо того чтоб сидеть в тюрьме pic.twitter.com/oKowuidtWi — Хуаніто (@Petlurivetc) 22 марта 2019 г.

Медведчук и Бойко все делают ради людей и я этих людей знаю: Путин, Медведев, Миллер, Рабинович и.т.д! — Истинный Ариец (@santariska) 22 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бойко заявил о возможной коалиции с народным депутатом, лидером БЮТ Юлией Тимошенко.

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