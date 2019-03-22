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"Тянет на уголовку": в Украине пообещали "лестную" встречу Бойко и Медведчуку после Москвы

6.3тЧитать материал на украинском

В Украине резко отреагировали на визит председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его однопартийца, кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву.

На встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, украинские политики выразили полную готовность и дальше вести переговоры с Кремлем, передают украинские СМИ.

Отношения с Москвой Медведчук и Бойко пообещали улучшить и пойти путем, который позволит "убрать взаимные ограничения, санкции и обеспечить нормальный товарооборот".

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"Тянет на уголовку": в Украине пообещали "лестную" встречу Бойко и Медведчуку после Москвы

Ukranews.com

На своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов и вовсе назвал речь политиков "покаянием".

"Картина, которую вы описали, безрадостная, но вполне точная и является следствием той политики, которую проводят украинские власти", – процитировал Смирнов.

В Украине растолковали истинные цели Медведчука и Бойко.

"Они продемонстрировали пророссийскому электорату на практике, что они - действительно единственные, кто имеет "доступ к телу", имеет ресурсы для прямого диалога с Кремлем", – пояснил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Отметил он и важный нюанс на встрече – галстуки одели все, кроме Медведчука. "Хороший способ показать, от кого на самом деле все зависит. Политиков много - кум у Путина один", – отреагировал Голобуцкий.

"Тянет на уголовку": в Украине пообещали "лестную" встречу Бойко и Медведчуку после Москвы
"Тянет на уголовку": в Украине пообещали "лестную" встречу Бойко и Медведчуку после Москвы

"Логично, что на следующей встрече украинские политики должны уже стоять на коленях перед креслами россиян. А где-то перед самым днем ​​голосования - Медведев просто сидеть прямо на их спинах", – написал политтехног, растолковав, что украинские политики не стесняясь говорили о том, что в Украине могут отдать стране-агресору.

"Бойко в Москве. До этого заявил, что готов к сотрудничеству, формированию коалиции с Тимошенко и "Батькывщиною". Ранее о поддержке Тимошенко заявил Тарута, в программе которого официально записано внеблоковый статус Украины. Все тайное становится явным", – прокомментировала в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Отреагировал и заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Коротко о главном: в Москве состоялось расширенное заседание политсовета платформы "За жизнь". p.s. А Миллер - жлоб. Ради "ватного" электората мог бы пообещать скидку и по-больше", – написал он.

Сделал вывод из визита Бойко и Медведчука в тыл агрессора и блогер Станислав Цикаловский: "Было и раньше понятно, но сейчас просто оформили официально".

"Как Партию регионов не назови, она все равно останется Партией регионов. Товарищи решили наступить на грабли и заказали себе билеты в один конец, в Ростов", – отреагировал в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Команда Бойко-Медведчука уже признала аннексию Крыма и "гражданскую войну" на Донбассе. В Кремле сделают из этого только один вывод: если схавали захват 7% украинских территорий, можно двигаться дальше, в глубь Украины", – отметил он.

"А не является ли это сдачей национальных приоритетов, с возможным нанесением стране огромного ущерба, и работой в интересах агрессора и оккупанта?" – прокомментировал в Twitter блогер Vitauskas.

"Позорище за гешефт на крови украинцев", – написали на странице SobiNews.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бойко заявил о возможной коалиции с народным депутатом, лидером БЮТ Юлией Тимошенко.

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Персоны
Юрий БойкоВиктор Медведчук
Место
Украина
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
делать это придется ,рано или поздно,раньше лучше.
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Бачурский Роман
Бачурский Роман
Медведчук и Бойко давно должны сидеть в тюрьме за коллаборационизм и предательство национальных интересов Украины, считаю что все это происходит при полном попустительстве президента Порошенко как главнокомандующего который напрямую сотрудничает с Медведчуком и через него ведет переговоры с кремлевской ОПГ
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
а кто пообещал то? политтехнолог? полюбому поехали с подачи пороха
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