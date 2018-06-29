Тягнибок напомнил о территории Украины в России: там разозлились

Лидер политической партии "Свобода" Олег Тягнибок разозлил россиян заявлением об исторической принадлежности Украине Брянской области РФ.

Тягнибок недавно в одном из интервью напомнил, что в границах 1921 года территория Украины была в 1,6 раза больше, чем сейчас. Среди потерянных территорий политик назвал Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Польша) и Лемковщину (Словакия).

В России довольно быстро отреагировали на высказывание Тягнибока, в частности, политолог Иван Мезюхо обвинил его во лжи, передает RT.

"В Украине уже давно штампуются лживые исторические учебники, содержащие настолько фантастические сведения, которые просто не вяжутся с такой серьёзной дисциплиной, как история", - заявил россиянин.

"Все их рассуждения о новой и новейшей украинской истории связаны с тем, чтобы доказать, что Украина — не Россия" — сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в РФ украинскому нардепу предложили захватить российский город.