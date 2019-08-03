Творят беспредел: машина Uklon снова попала в аварию

В Киеве водитель сервиса вызова авто через интернет Uklon в нетрезвом состоянии потерял управление над машиной и врезался в забор.

Об этом в Facebook рассказал председатель совета Федерации работодателей Киева Андрей Антонюк. "Продолжаете пользоваться Uklon, так любите адреналин?" – написал он. Отметим, это не первое ДТП с участием таксистов в столице.

Участившиеся аварии и скандалы вокруг действующих в Украине служб такси свидетельствуют о необходимости их официальной регистрации, обратил внимание президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский.

"А в такси они счётчики введут? Заставят покрасить в один цвет и тариф дадут устанавливать местным властям?" – написал он на своей странице в Facebook.

Иллюстрация. Такси Pexels

Ранее журналисты нашего издания выяснили, как работают такси в Украине и когда ездить может быть опасно.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале мая в Запорожье фотограф, журналист и продюсер Дарья Синельникова попала в неприятный инцидент с такси Uklon. Женщина пожаловалась на то, что водитель опоздал, не хотел ее везти, а также начал ее оскорблять.

В июле в Одессе таксист и один неизвестный отвезли пассажирку в безлюдное место, где, угрожая ножом, изнасиловали.

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