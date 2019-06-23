"Творится ад!" Украину всколыхнуло очередное жестокое убийство ребенка в Киеве

Украинцев потрясла очередная трагедия с ребенком – в Киеве нашли мертвым 9-летнего Захара Черевко, который накануне ушел брать интервью у прохожих и пропал.

О том, что в воскресенье, 23 июня, тело мальчика со следами насильственной смерти нашли возле озера Вырлица, сообщили в Facebook Киев Оперативный. Как уточняют Вартові еспресо, по предварительным данным, ребенка зарезали, а потом утопили.

Пользователи тут же отреагировали на тревожную новость. Украинцы призвали власть ввести строжайшее наказание за нечеловеческие преступления против детей, а также обратились к правоохранителям с острыми вопросами.

Захар Черевко Facebook Борщаговка инфо

"Ну вот как так? За что можно было убить 9-летнего ребенка. Надеюсь мразь, которая это сделала, будет подыхать в муках", "Пора вводить смертную казнь", "Боже, что происходит в этом мире?", "Когда это все закончится? Дети страдают и гибнут, потому что нет смертной казни за это", "Девять лет такого не было. И вот опять", "Творится какой-то ад", "Такого не было даже в 90-е", – написали в комментариях.

Пользователи также обратили внимание, что смерть 9-летнего Захара уже далеко не первая за лето-2019. Напомним, ранее Украину всколыхнула история жуткого убийства 11-летней Даши Лукьяненко из Одесской области. В Одессе также нашли мертвым 8-летнего Николая Перчика, который считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, после жесткого убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко на сайте Верховной Рады появилась петиция с требованием усилить защиту детей от сексуального насилия. Инициатива за один день собрала 14 тысяч подписей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся