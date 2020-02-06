"Тут фильм ужасов, а у них 2 млн!" Вокруг отделения "Укрпочты" на Прикарпатье разгорелся скандал: оправдание возмутило

В сети показали отделение "Укрпочты" на Ивано-Франковщине, которое размещено в ветхом здании на грани обрушения.

Снимки из села Нижнев Тлумацкого района опубликовали на странице "Наше Прикарпаття" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Укрпочта" – способна удивить! Тот случай, когда зарплата у руководителя – 2 млн в месяц. А действующее(!) отделение выглядит так!" – написали под фото.

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье Facebook Наше Прикарпаття

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье Facebook Наше Прикарпаття

Почтовый оператор отреагировал на пост и оправдался в комментариях.

"Как правило, большинство почтовых отделений предоставляются нам в аренду и является собственностью местных советов. Улучшение состояния отделения является двусторонним вопросом, зависит как от его владельца, так и от нас. То есть в основном, состояние здания и ремонт в ней в определенной степени зависит непосредственно от его владельца. Со своей стороны, мы модернизируем отделение в порядке и очереди и в условиях ограниченного бюджета, в рамках имеющихся возможностей", – выдали в "Укрпочте".

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье Facebook Наше Прикарпаття

Пользователи ответили волной возмущенных комментариев. "Это трэш, люди, начинайте просыпаться, как можно работать в таких условиях?", "Как после войны", "Как фильм ужасов", "Какой кошмар и позор", "Как в сорок шестом", – написали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ сообщила, что глава "Укрпочты" Игорь Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

Отметим, что в 2018 году зарплата Смелянского составляла почти 572 тыс. грн ежемесячно, в 2019-м – около 1,4 млн грн.

Украинцев разозлила эта информация.

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