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7 февраля • обновлено в 08:26
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"Тут фильм ужасов, а у них 2 млн!" Вокруг отделения "Укрпочты" на Прикарпатье разгорелся скандал: оправдание возмутило

11.7т
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В сети показали отделение "Укрпочты" на Ивано-Франковщине, которое размещено в ветхом здании на грани обрушения.

Снимки из села Нижнев Тлумацкого района опубликовали на странице "Наше Прикарпаття" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Укрпочта" – способна удивить! Тот случай, когда зарплата у руководителя – 2 млн в месяц. А действующее(!) отделение выглядит так!" – написали под фото.

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Глава "Укрпочты" оправдался перед почтальонами за миллионную зарплату: видео встречи
"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

Facebook Наше Прикарпаття

"Как после войны": "Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

Facebook Наше Прикарпаття

Почтовый оператор отреагировал на пост и оправдался в комментариях.

"Как правило, большинство почтовых отделений предоставляются нам в аренду и является собственностью местных советов. Улучшение состояния отделения является двусторонним вопросом, зависит как от его владельца, так и от нас. То есть в основном, состояние здания и ремонт в ней в определенной степени зависит непосредственно от его владельца. Со своей стороны, мы модернизируем отделение в порядке и очереди и в условиях ограниченного бюджета, в рамках имеющихся возможностей", – выдали в "Укрпочте".

"Как после войны": "Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье
"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

"Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

Facebook Наше Прикарпаття

Пользователи ответили волной возмущенных комментариев. "Это трэш, люди, начинайте просыпаться, как можно работать в таких условиях?", "Как после войны", "Как фильм ужасов", "Какой кошмар и позор", "Как в сорок шестом", – написали украинцы.

"Как после войны": "Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье
"Как после войны": "Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье
"Как после войны": "Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье
"Как после войны": "Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье
"Как после войны": "Укрпочта" ужаснула отделением на Прикарпатье

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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Комментарии
93
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4
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
И так начиная с экономики и людьми гнилыми кончая сартирами , а нет один сартир Виталик сделал показательный на весь усра-инский гадюшник
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5
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это сущность рагулей свиномовных.
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6
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Пошта майбутне!
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4
0

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