Президент Европейской народной партии, экс-глава Европейского Совета Дональд Туск заявил о необходимости уважения нынешней власти Украины к политическим оппонентам и соблюдении принципов демократии и законности.

Соответствующее замечание он сделал во время конференц-общения с пятым президентом Петром Порошенко по случаю третьей годовщины безвизового режима.

"Вы должны демонстрировать уважение – и это сигнал нынешним политическим руководителям – в первую очередь к демократическим стандартам и законности, солидарности относительно ваших оппонентов, если вы хотите построить современное, демократическое государство. Я убежден, что по меньшей мере для некоторых вполне понятно, что я имею в виду", – отметил Туск.

Петр Порошенко провел конференц-общение с Дональдом Туском

Также он отметил огромную роль пятого Президента Порошенко в европейском реформировании Украины, назвав его "примером политического лидерства".

"Ваш президентский срок во главе вашей страны был лучшим примером в нашей общей истории. Примером политического лидерства высокого качества. И это и моя роль сегодня – убедить моих партнеров в Европе продолжать то, что мы совместно начали, и мы достигли в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. Я могу повторить, что вы можете рассчитывать на меня. Я сделаю все возможное, чтобы убедить своих партнеров в Брюсселе и среди европейских столиц продолжать наш путь, проевропейский путь в Киеве", – отметил экс-глава Европейского Совета.

Туск требует уважения от украинской власти к политическим оппонентам

Как известно, ряд мировых политиков уже отреагировали на политические преследования Петра Порошенко. В частности, о недопустимости таких репрессий заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. "Собирается ли президент Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, нужно будет принять меры. Это дело будет в центре внимания в отношениях между ЕС и Украиной", – написал Карл Бильдт в твиттере.

Скриншот поста Twitter Карла Бильдта

Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины посоветовал Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования. "Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", – пишет Курт Волкер.

Скриншот поста Twitter Курта Волкера

Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс тоже предостерег администрацию Зеленского от политического преследования Порошенко. "Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", – отметил Ауштрявичюс.

Скриншот поста Twitter Пятраса Ауштрявичюса

Влиятельный канадский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук написал в твиттере "Планы бросить Порошенко за решетку были уже в середине 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова / Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политических выгод на фоне негативного общественного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа. Я говорил об этом раньше, и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников – это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и иметь очень плохие последствия", – отмечает Роман Ващук.

Скриншот поста Twitter Романа Ващука

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-посол Канады Ващук раскритиковал "политическую вендетту" против Порошенко и предостерег власти Украины от преследования пятого президента.