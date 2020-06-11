Туск передал сигнал украинской власти и выразил поддержку Порошенко
Президент Европейской народной партии, экс-глава Европейского Совета Дональд Туск заявил о необходимости уважения нынешней власти Украины к политическим оппонентам и соблюдении принципов демократии и законности.
Соответствующее замечание он сделал во время конференц-общения с пятым президентом Петром Порошенко по случаю третьей годовщины безвизового режима.
"Вы должны демонстрировать уважение – и это сигнал нынешним политическим руководителям – в первую очередь к демократическим стандартам и законности, солидарности относительно ваших оппонентов, если вы хотите построить современное, демократическое государство. Я убежден, что по меньшей мере для некоторых вполне понятно, что я имею в виду", – отметил Туск.
Также он отметил огромную роль пятого Президента Порошенко в европейском реформировании Украины, назвав его "примером политического лидерства".
"Ваш президентский срок во главе вашей страны был лучшим примером в нашей общей истории. Примером политического лидерства высокого качества. И это и моя роль сегодня – убедить моих партнеров в Европе продолжать то, что мы совместно начали, и мы достигли в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. Я могу повторить, что вы можете рассчитывать на меня. Я сделаю все возможное, чтобы убедить своих партнеров в Брюсселе и среди европейских столиц продолжать наш путь, проевропейский путь в Киеве", – отметил экс-глава Европейского Совета.
Как известно, ряд мировых политиков уже отреагировали на политические преследования Петра Порошенко. В частности, о недопустимости таких репрессий заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. "Собирается ли президент Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, нужно будет принять меры. Это дело будет в центре внимания в отношениях между ЕС и Украиной", – написал Карл Бильдт в твиттере.
Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины посоветовал Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования. "Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", – пишет Курт Волкер.
Депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс тоже предостерег администрацию Зеленского от политического преследования Порошенко. "Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью соблюдать верховенство закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", – отметил Ауштрявичюс.
Влиятельный канадский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук написал в твиттере "Планы бросить Порошенко за решетку были уже в середине 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова / Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политических выгод на фоне негативного общественного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа. Я говорил об этом раньше, и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников – это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и иметь очень плохие последствия", – отмечает Роман Ващук.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-посол Канады Ващук раскритиковал "политическую вендетту" против Порошенко и предостерег власти Украины от преследования пятого президента.