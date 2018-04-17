Тушили 20 часов: на Харьковщине сгорел исторический дворец

В поселке Старый Мерчик Харьковской области сгорел уникальный исторический дворец семьи казацких шляхтичей Шидловских.

Пожар тушили почти 20-часов. После этого от 240-летнего дворцового комплекса левобережной Украины, внесенного в список объектов культурного наследия национального значения, остались только перестенки комнат. Об этом пишет краевед и журналист Андрей Парамонов на "Исторической правде".

По его словам, пожарные Валковского районного подразделения ГСЧС прибыли для тушения пожара в в 22:00 15 апреля. Он возник из-за поджога в правом крыле дворца, на втором этаже, где не было части крыши.

Часть балок прогорела и рухнула в этом месте быстрее, после чего огонь распространился в другие части здания. Днем 16 апреля обрушилась крыша в центральной части дворца, а в 16:00 - и левого крыла.

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"Почему не привлекли пожарные команды Харькова? Почему никто не руководил тушением пожара? Как реагировал на пожар владелец - Управление архитектуры Харьковской облгосадминистрации", - спросил краевед.

Утром, 17 апреля, на месте происшествия остались лишь обгоревшие стены дворца.

"Говорить о том, как хорошо они сохранились, рано. Мы не знаем, насколько пострадала от огня кирпичная кладка. Но уже сейчас ясно: в Старом Мерчике произошла катастрофа. На восстановление дворца в бюджете нет ни копейки. Привлечь инвесторов - пустое дело. Вокруг - отвратительное запустение. Балки дворца были сделаны из 300-летних дубов, которых сегодня в Украине нет. Дворец полностью выгорел, осыпалась барочная лепка в кабинете-музее Духовского, пострадали и детали фасада. Это первый шаг к тому, что местные жители разберут дворец в Старом Мерчике на кирпич", - рассказал Парамонов.

Как сообщает "Инфорезист", дворец несколько раз обещали привести в порядок с 1999 года. В усадьбе треснула одна из стен, на крыше выросли дерева, а пол провалился. За это время успели только частично перекрыть крышу и кирпичом заложить окна.

"Когда прекратил работу техникум, то предложили сделать некий культурный центр. Как говорится, строить никому нельзя, а ломать можно", – рассказала директор местного Дома культуры Мария Загородняя.

По мнению местных жителей, здание подожгли, потому что внутрь мог зайти, кто угодно. Дворец никто не охранял. Кроме того, люди обвиняют в случившемся чиновников, потому что им не было дело до исторического памятника.

"Конструктивная особенность здания такова, что мы его, бесспорно, спасем и восстановим. Если сейчас в рамках программы не найдем средств, то мы его восстановим", – оптимистично заявил главный архитектор Харьковской области Михаил Рабинович.

Как сообщал "Обозреватель", в начале апреля произошел крупный пожар под Киевом.