Турция откроет границы для украинских туристов: названа дата
С 1 июля Украина и Турция возобновят туристические поездки.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на комментарий пресс-службы МИД. О таком решении стало известно после разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран – Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу.
Так, они согласовали возобновление туристических путешествий и обсудили ключевые мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемической ситуации.
"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года", – говорится в сообщении.
В свою очередь, Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция создаст все условия для безопасного отдыха украинцев на их курортах.
Как сообщал OBOZREVATEL, Испания начнет принимать иностранных туристов в конце июля.