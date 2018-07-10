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Ринулись на Кубань: стало известно о масштабном провале России с Крымским мостом

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Во временно оккупированном Крыму открытие нашумевшего моста через Керченский пролив не принесло ожидаемых Россией результатов.

Спустя два месяца от запуска транспорта по Крымскому мосту стало видно, что это не привело к увеличению количества туристов, а имело противоположный эффект. Жители оккупированного полуострова массово ринулись в Кубань, написал на своей странице в Facebook нардеп и лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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АСН

"Зафиксирована тенденция, на которую в РФ явно не рассчитывали: крымчане массово ринулись на Кубань, чтобы вкусить благ цивилизации, которых их лишила Россия после аннексии. Так, на данный момент основным бенефициаром открытия моста является ресторан "МакДональдс" в Анапе, ставший местом паломничества жителей восточного Крыма", ― написал Тымчук.

Он отметил, что мост чаще используется для выезда, нежели для въезда на территорию Крыма.

Как писал OBOZREVATEL, в сети показали последствия массовых пожаров в Крыму.

Место
Украина
Объекты
Керченский мостКрымский мост
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Ну если сам "п@здливая каска" сказал,то да,лохлам остаётся принять на веру.У этого дурня вся башка в шрамах от зарубок подсчитанных автомобилей.Какой же дебил этот тымчюк,лалала!
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Тымчуку виднее, он на мосту сидит и считает, сколько куда въехало и выехало))
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