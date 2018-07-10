Ринулись на Кубань: стало известно о масштабном провале России с Крымским мостом

Во временно оккупированном Крыму открытие нашумевшего моста через Керченский пролив не принесло ожидаемых Россией результатов.

Спустя два месяца от запуска транспорта по Крымскому мосту стало видно, что это не привело к увеличению количества туристов, а имело противоположный эффект. Жители оккупированного полуострова массово ринулись в Кубань, написал на своей странице в Facebook нардеп и лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Крымский мост АСН

"Зафиксирована тенденция, на которую в РФ явно не рассчитывали: крымчане массово ринулись на Кубань, чтобы вкусить благ цивилизации, которых их лишила Россия после аннексии. Так, на данный момент основным бенефициаром открытия моста является ресторан "МакДональдс" в Анапе, ставший местом паломничества жителей восточного Крыма", ― написал Тымчук.

Он отметил, что мост чаще используется для выезда, нежели для въезда на территорию Крыма.

Как писал OBOZREVATEL, в сети показали последствия массовых пожаров в Крыму.