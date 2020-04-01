Украинцы, которые застряли в Перу и Мексике, благополучно вернулись в Украину, благодаря помощи отечественных дипломатов.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказала одна из туристок София Вовк, отметив, что сотрудники украинских диппредставительств встречали граждан в аэропорту Варшавы и на протяжении всей дороги на Родину обеспечивали их всем необходимым.

"Приземляемся в Варшаве. Украинские дипломаты уже в аэропорту и с нами на связи, в транзитную зону их не пускали. Рейсы SkyUp в Киев отменены, продолжается организация автобусного переезда к границе. В транзитной зоне всю украинскую команду собирают отдельно", – вспоминает женщина.

"Ваша страна вас бросила!" – театральным выпадом нас встречает польский офицер. "Ваш самолет не прилетел, и мы не знаем, что с вами делать", – декламирует дальше и начинает собирать наши паспорта. Мы пожалели, что никто из нас этого не записал на видео. Отдали паспорта и, едва сдерживая смех, объяснили: "Не волнуйтесь, ваши дипломаты внизу ждут вас", – добавила Вовк.

Возвращение украинцев из Перу и Мексики Facebook Софии Вовк

По словам туристки, дипломаты действительно позаботились о прибывших украинцах и даже заказали им еду и напитки в транзитную зону. Кроме того, они постоянно держали людей в курсе всего, что происходит.

Через час ожидания пассажиров спецрейса повели на выход, отдали паспорта, багаж и передали в руки представителей посольства. Далее всех людей посадили на автобус и в сопровождении польской полиции и консула отвезли к границе.

"Как же нам было приятно в автобусе найти полно еды – пиццу, сэндвичи, сладости, фрукты, воду и немножко наливки для снятия стресса. Отдельное спасибо за мексиканскую пиццу в этом наборе. Так нас к многочасовому переезду подготовили наши дипломаты. В ответ мы только аплодировали. А дальше – граница, неоднократная проверка температуры, паспортный контроль, смена автобуса, и Украина приветствует вас!" – написала женщина.

По ее словам, каждый из пассажиров подписал документ об обязательной самоизоляции, без каких-либо возмущений. Ведь все люди понимали ответственность и риски, поэтому согласились с необходимостью сидеть дома.

"Финансирование трансферов из Варшавы до границы и от границы в Киев, а также наше питание взяло на себя Посольство Украины в Польше и лично украинские дипломаты. "Зрады" не будет, только благодарности", – резюмировала Вовк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта украинские туристы, которые возвращались из Мексики, застряли в аэропорту Варшавы. Это произошло из-за того, что украинский авиаперевозчик отменил рейс. Несмотря на все сложности, украинский консул постоянно был на связи с гражданами и обещал организовать автобусы до Львова.

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