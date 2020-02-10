Туристический сайт о Карпатах оскандалился антисемитским постом

Сайт Hutzul Guide о туризме в Карпатах попал в грандиозный скандал из-за поста с антисемитской формулировкой.

Текст появился на его официальной странице в Facebook и был посвящен проблеме слишком дорогих дров на курортах Западной Украины.

"Жить в горах и покупать дрова – это вымогательство. Если покупают, значит лес есть. Много рубить у себя никто не будет, потому что сохраняет на будущее. Дрова в горах – это святое для каждой семьи. И цены за дрова огромные (ср*ные ж*ды)", – написали на странице Hutzul Guide, очевидно намекая на стереотип о жадности.

Сайт Hutzul Guidе попался на антисемитизме Скриншот страницы

Такая формулировка возмутила главу "Украинского еврейского комитета" Эдуарда Долинского, о чем он написал на личной странице в Facebook.

"Известное выражение о том, кто выпил воду, в Карпатах не актуально. Там ж*ды все дрова сожрали. Сайт, между прочим, рекламирует туризм", – с укоризной отметил он.

Евреи "Известия"

В комментариях под постом другие пользователи также осудили рекламщиков Hutzul Guide, которые допустили использование оскорбительных выражений.

"Дрова в голове у Hutzul", "Каждый раз думаешь, что это дно, но снизу опять стучат", "Про выкопанный янтарь еще не говорят?" – негодуют люди в обсуждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе интернет-магазин одежды Nu Sho?, который находится в Тернополе, также стал фигурантом громкого антисемитского скандала. Он опубликовал на своих страницах в Instagram и Facebook рекламу свитшота с оскорбительной надписью "Холі шит ти шо ж*д". После поднявшегося шума магазин удалил пост и извинился за свою выходку.

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