Турист привез из Турции в Запорожье коронавирус: аэропорт усилил безопасность

Тимур Григоренко Общество 15:26, 7.07.2020 Обновлено: 15:51, 7.07.2020

Во вторник, 7 июля, в Запорожье зафиксировали новый случай инфицирования коронавирусом. COVID-19 обнаружили у пассажира, который прилетел из Турции.

Мужчина, 1991 года рождения прибыл из Стамбула два дня назад, сообщает Телеграм-канал Запорожского городского совета.

Отмечается, что в запорожском аэропорту приняты все необходимые меры безопасности.

Напомним, что за последнюю неделю в Украине зафиксировали две вспышки COVID-19 в общежитиях – одну в Вишневом Киевской области, а вторую в Запорожье.

Ранее в областную клиническую больницу Запорожья с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали женщину, которая ранее прилетела из Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине официально подтверждены 49 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 564 обнаружены за прошедшие сутки.

Комментировать
Общество

Смотрите также

“Подогнать” курс гривны и повысить инфляцию: Смолий рассказал, что от него хотел Кабмин

Россия – это болота вокруг Садового кольца, – Турчинов о мечте Путина возродить СССР

От Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана: все пляжи Одессы заражены кишечной палочкой. Видео

ВСУ разгромили позиции террористов на Донбассе: много погибших

Омбудсмен попросила дать 3,5 млн грн для своего сайта из Фонда COVID-19