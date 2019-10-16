В Киеве прошла XVI Международная специализированная выставка ОРУЖИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ – 2019.

Мероприятие это уже традиционное и вызывающее особый, по известным причинам, интерес в последние пять лет. Украинский оборонно-промышленный комплекс переживает непростые времена, с непрекращающимися попытками реформирования. На днях советник президента по вопросам обороны Иван Aпаршин анонсировал "очень непопулярные решения", заявив, что половина предприятий оборонного комплекса уже никогда не сможет выпускать продукцию оборонного назначения. Скорей всего речь идет о том, что после аудита, "Укроборонпрому" придется расстаться с балластом – предприятиями, которые похожи на чемодан без ручки. Что же касается выставки, то представленную экспозицию техники и оружия можно считать своеобразным индикатором состояния отечественного ОПК. Сразу скажу свое мнение: "пациент" все же скорее жив, чем мертв.

Facebook Максима Глущенко

Как правило, эффективность крупных международных форумов такого рода просчитывается по сумме заключенных контрактов. В качестве примера: только в первый день на одной из крупнейших международных выставок вооружения IDEX, которая проходила в Абу-Даби, Вооруженные силы ОАЭ заключили контрактов на сумму $ 1,3 млрд. А если говорить о прошлогоднем авиасалоне Фарнборо-2018, то там было заявлено о контрактах на общую сумму в 192 млрд. долларов. Все эти цифры остаются для нас чем-то фантастическим, но они важны для понимания ситуации: международная оружейная отрасль – это многомиллиардные обороты, сопоставимые с бюджетами многих стран, и закрепится на этом рынке – большая удача.

Пока я бы не стал сравнивать нашу выставку с мировыми мероприятиями, уж слишком разные у нас "весовые" категории. Киевский оружейный форум логично оценивать по другим критериям. Прежде всего, по числу отечественных участников и представленной ими продукции.

В этот раз отечественные достижения представили 40 предприятий, входящих в госконцерн "Укрборонпром" и еще 23 "частника" из "Лиги оборонных предприятий Украины". Из интересных отечественных разработок отмечу бронемашину Атаман-3 с колесной формулой 6х6, высоким уровнем защиты и различным вооружением, в зависимости от задач. Машину уже не впервые демонстрирует частная компания "Практика".

Еще один частный производитель – "Атлон Авиа", известный по беспилотнику "Фурия", представил перспективную новинку – высокоточный барражирующий боеприпас с системой автоматического наведения "Гром". При этом разработчик обещает, что его детище сможет преодолеть активное радиоэлектронное противодействие и точечно поразить важный объект в глубине позиций противника.

Кстати, вышеописанные разработки – хороший пример того, что частные компании ни в чем не уступают своим коллегам из госсектора, а иногда, и опережают их. Иногда даже возникает вопрос: а существует ли предел технического прогресса в военной отрасли? Ведь практически каждый год производители оружия представляют не только его новые версии и образцы, но и системы, которые этому оружию противостоят. Эту закономерность легко проследить по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которые становятся все более высокоточными и "думающими". Но, в то же время, так же активно совершенствуются средства борьбы с ними.

Внимание посетителей обращал на себя ударный дрон Bayraktar TB2 турецкой компании Bayrak. Кстати, в этом году наше Минобороны уже закупало эту машину для армии. Радиус ее действия 150 км, она может находиться в воздухе 24 часа и несет на себе несколько высокоточных ракет.

Замечу, что на нынешней выставке турецкие производители были представлены как никогда широко. В Киев приехали поляки, чехи, немцы, датчане, латвийцы, литовцы, американский павильон был представлен 10 участниками. Но турецкое представительство стало самым масштабным – 16 компаний!

Этот факт – очередное свидетельство того, что именно с турками у нас складываются достаточно тесные связи в сфере оборонки. К тому же августовский визит Владимира Зеленского в эту страну простимулировал процесс. После встречи украинского и турецкого президентов было заявлено о создании совместного предприятия. "Укроборонпром" и турецкая "Baykar Defence" будут производить ударный БПЛА. Достаточно нужный проект для Украины. Даль только, что, как это часто происходит, незаслуженно забыты отечественные разработки в этом направлении.

Во время нынешней выставки "Спецтехноэкспорт" подписал контракт на сумму $ 6 млн. с турецкой компанией Aselsan на поставки радиостанций для Минобороны. Причем сборка станций будет вестись на территории Украины и позволит оснастить армию современными цифровыми средствами связи, которые не только соответствуют стандартам НАТО, но и имеют "привлекательную" цену по сравнению с другими зарубежными аналогами.

На сегодняшний день для нас очень важно перейти от традиционных закупок вооружений к реальным совместным проектам, предлагать уже имеющуюся техническую базу зарубежным партнерам. И пока "турецкий вектор" отечественной оборонки можно назвать наиболее удачным примером.

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