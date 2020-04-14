В России цинично отреагировали на заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что страна может вернуть полуостров под свою юрисдикцию. В стране-агрессоре назвали такой прогноз "неадекватным".

Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков, передает "РИА Новости". Он сказал, что якобы "скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад".

Напомним, в интервью OBOZREVATEL Турчинов назвал Россию колоссом на глиняных ногах и предположил, что она унаследовала от Советского Союза "генетические болезни саморазрушения". Поэтому, по его словам, "в украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым".

"Турчинов всегда был неадекватным человеком, который неспособен объективно оценить ситуацию. Нынешнее его заявление лишь тому подтверждение. Именно такие люди как Турчинов привели к фактическому разрушению Украины", – заявил пропагандист.

Кроме того, рупор Кремля пригрозил Украине стать частью России. "Все мечты Турчинова останутся мечтами. У Украины гораздо больше шансов, на несколько порядков, стать частью России. Это более реальный прогноз в сравнении с тем, что говорит Турчинов", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Турчинов заявил, что остановить российскую агрессию на Донбассе и защитить Украину можно только силой.