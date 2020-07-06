Турчинов назвал предпосылки возможного наступления России на Херсон

Глеб Иванов Общество 15:02, 6.07.2020

Предпосылками наступления на Херсон российских войск могут быть хаос и неуправляемость ситуации в Украине.

Об этом заявил экс-секретарь СНБО Украины, руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов, комментируя заявление бывшего командующего Вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса о возможности вторжения русских в Херсон, передает "5 канал".

"Путину нужна ситуация в Украине, как в конце 2013 – в начале 2014 года, когда в Украине было безвластие. Сегодня, когда мы видим, что усиливается кризис и неуправляемость ситуации в Украине, это и может быть предпосылками для военной агрессии РФ", – сказал Турчинов.

Говоря о том, что украинские военные готовы дать отпор врагу, экс-секретарь СНБО отметил, что "когда российские военные "обмочатся" в Крыму", только тогда появится источник обещанной Путиным воды, потому что украинцы готовы защищать свою землю.

Напомним, Ходжес ранее заявил, что Россия может напасть на юг Украины, так же, как она атаковала Грузию в 2008 году – воспользовавшись президентскими выборами в США. По его словам, в такой момент запад может ненадлежаще отреагировать на российскую агрессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский генерал Бен Ходжес предположил, что в сентябре Россия может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и недостатка воды в Крыму.

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