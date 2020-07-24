Турчинов назвал Порошенко единственным лидером оппозиции, способным защитить независимость Украины
От угроз, которые нависают над Украиной, ее может защитить только объединение патриотической части общества, настоящим лидером которой сегодня является только пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, назвав партию Порошенко объективно единственной проукраинской оппозиционной силой в войне за независимость Украины.
"Война за независимость Украины продолжается. Сто лет назад наши предки проиграли ее из-за неспособности к объединению, из-за постоянных взаимных претензий. Я не хочу, чтобы в истории мое имя было среди тех, кто стоял в стороне в белых перчатках, критиковал и ждал, когда во власти само по себе появится что-то красивое, доброе, вечное. Я не был в одной партии с Порошенко, но сейчас я возглавил штаб, чтобы показать всем, кто готов к борьбе за Украину, – время объединяться, все изменилось, мы обязаны сохранить страну. И когда мы защитим Украину, появятся новые поколения политиков, которые вылечились от популизма и "простых решений", а сейчас "Европейская Солидарность" – единственная реальная проукраинская оппозиционная сила", – убежден Турчинов.
"Идеальных политиков не существует. Но время, его позиция и действия власти превращают его (Порошенко – ред.) в настоящего лидера оппозиции. Он пять лет защищал страну, достойно представлял ее на международной арене, и пока лучше него этого никто не сделал. Мы можем с вами обсуждать, что будет завтра, но необходимо занимать четкую позицию сегодня, и у Порошенко она есть. Посмотрите, как его прессуют, – этот бесконечный фарс с возбуждением уголовных дел по заявлениям пророссийских политиков. Происходит абсурдная попытка назвать преступлением выполнения президентом своих обязанностей по защите страны. Сегодня многие политические лидеры сидят тихо, выстраивая договорняки с властью и олигархами, и не мешают разваливать государство. В политике, как и в жизни, нужно быть с теми, кто сопротивляется, потому что на кону гораздо больше, чем ссоры и обиды, которые уже в прошлом", – отмечает Александр Турчинов.
"Сегодня "Европейская Солидарность" – это не один, а команда ответственных, профессиональных, проукраинских лидеров. На повестке дня местные и парламентские выборы. Сейчас очень важно объединить широкий круг политиков, управленцев, силовиков, способных реально защитить страну, остановить ее падение и обеспечить экономический рост. Это главный приоритет", – объясняет глава штаба.
"Страну спасет только объединение тех, кто принимает это решение добровольно и осознанно. Мы должны показать новое качество политики, которое заслуживает доверия. Это просто? Нет. Я убежден, что сегодня настало время, когда те проблемы, которые стоят перед страной, те задачи, которые нужно решать, те вызовы, угрозы, которые нависают над Украиной, – гораздо важнее, чем наши симпатии и антипатии. Каждому нужно определиться, в чем его приоритет: борьба за будущее страны или какие-то личные переживания и обиды. За шесть лет войны в стране проявили себя тысячи людей, которые способны жертвовать собой и своим благосостоянием, чтобы защитить и изменить Украину", – напомнил Александр Турчинов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко выступил с речью после заседания Печерского суда по избранию меры пресечения ветерану АТО Александру Погребискому. Он заявил, что государство не имеет права бросать своих защитников на произвол судьбы под огнем агрессора.