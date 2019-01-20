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''Тупой убийца и лжец'': украинский ведущий жестко затроллил скандального священника МП

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Комедийный украинский ведущий Майкл Щур (настоящее имя — Роман Винтонив) жестко высмеял настоятеля Киево-Печерской лавры, скандального митрополита РПЦ в Украине Павла.

В программе "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" журналист напомнил о заявлениях церковника о смерти четырех человек якобы от его проклятий. Так, ранее Павел рассказал, что проклял музейщиков-реставраторов, которые работали в церкви и с которыми у него был конфликт.

"Поскольку сам Павел этого не скрывает, то, я думаю, он не обидится, если я буду его называть убийца Павел", —сказал ведущий.

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''Тупой убийца и лжец'': украинский ведущий жестко затроллил скандального священника МП

Скрин видео

"Владыка Павел — человек, который на чай официантам оставляет жизнь… Однако, мы же с вами образованные и понимаем, что вряд ли он мог убить людей проклятиями. С большей вероятностью, их убили инфицированные американские насекомые!" — продолжил Майкл Щур.

Так он вспомнил заявление церковника о том, что на бывшей территории СССР якобы есть несколько лабораторий США, которые заражают комаров и отпускают их, "чтобы нести угрозу населению".

Журналист в шутку предположил, что под рясой митрополита, видимо, скрывается 12-летний ребенок, который его консультирует.

"Значит, что мы имеем: настоятель лавры Павел чрезвычайно тупой убийца, ну, потому что сам сознался в убийстве. И врун, потому что он на самом деле никого не убил. Лучшей рекламы для выхода из Московского патриархата и не придумаешь. Спасибо, владыка Павел", — подытожил Витонив.

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что настоятель Киево-Печерской лавры соврал, когда заявлял о смерти людей из-за его проклятий. Журналисты нашли тех, которым в начале 2000-х угрожал наместник.

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Персоны
Майкл ЩурМитрополит Павло
Место
Украина
Теги
УПЦ МПцерковный конфликтвидео
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Dell Alex
Dell Alex
Кожедуб Руслан, полезный идиот? ))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кацапский выродок в рясе на посту настоятеля Лавры, погоняло которого Паша-мерседес. Это не просто враг Украины, но еще и злобный ублюдок
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Dell Alex
Dell Alex
Levitsky Valery, Лера, в 21 веке вы еще вокруг Лавры танцуете? )))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским попам выплядкам -окупантам! чемодан вокзал расея выплядки
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