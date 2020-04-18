Коли два дні тому хтось знов палив траву і загорівся Голосіївський ліс-заказник (кияни знають, вони його димом дихали наступний день), до людей вийшов обгорілий бобер із випаленими очима. Вийшов, покричав і вмер.

Я, в принципі, добра людина. Я, в принципі, бачив багато неприємного. Але трішки себе знаю. По-перше, якби я це побачив, мені, можливо, знадобилася б кваліфікована допомога. А по-друге, якби я потім побачив людину, яка це підпалила, аж ніяк не факт, що лікарня б його потім залатала.

Я повний розуміння. Я готовий зрозуміти навіть коли люди чинять зло заради вигоди - не виправдати, але, принаймні, зрозуміти.

Я просто не можу винести, коли люди чинять зло тому, що вони дуже-дуже тупі. Для мене тупість страшніша за злочин. Бо злочинець робить зле іншим, а добре - собі та родині, а тупий робить зле абсолютно усім, і часто – абсолютно диспропорційно.

Кожного разу, коли я пишу якийсь пост про кугутство, мені закидають, що я - увага - настроюю людей один проти одного. Зневажаю народ-богоносець. Учора закинули, що підбурюю до громадянської війни (!!!). Кугути як сторона громадянського конфлікту, ага.

Коротше, "зрозумій кугутство". Шануй право людей на кугутство як частину свідомого вибору.

Ні.

Вибачте, але ні.

Ми занадто звикли толерувати кугутство як явище.

Ми занадто звикли трактувати правильну тезу "кожен має право на власну думку" як злочинно брехливе "кожна думка є правильною та рівновагомою".

Ми занадто звикли трактувати правильну тезу "всі люди рівні в правах" як "всі люди можуть робити, що забажають".

Ми занадто звикли трактувати правильну тезу "не слід лізти в чужі справи" як "не слід заважати людям чинити шкоду іншим".

Сперечайтеся. Пояснюйте. Застерігайте. Заважайте. Будь ласка, не соромтесь казати людям, що вони роблять фігню, якщо ця фігня є небезпечною для інших.

Бо наша епоха буде епохою аномально великої кількості жертв через дурість. Настільки, що ті, хто виживуть, перестануть лаяти Середньовіччя як темні та забобонні часи. Бо кількість жертв через відмову від щеплень чи віру у цілющі здатності імбіра дуже швидко перекриє - якщо ще не перекрила - усіх спалених відьом за всю історію людства.

Може, це просто я боюся часів, в які буде вбивати дурість, більше, ніж часів, коли вбиває злоба. Але маємо, що маємо.

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