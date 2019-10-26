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26 октября • обновлено в 21:48
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Туманы и сильный ветра: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

1.8т Читать материал на украинском

Украину в воскресенье, 27 октября, продолжат накрывать сильные туманы.

Как предупреждают синоптики Укргидрометцентра, ночью и утром в Украине (кроме северных областей) видимость около 200−500 метров.

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Туман в Украине

Туман в Украине

Иллюстрация

Кроме того, в воскресенье ожидается усиление ветра, температура воздуха снизится в Сумской, Полтавской и Донецкой областях (на 1−2°). Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура ночью 4−9 градусов тепла.

Туманы и сильный ветра: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 26 октября, в Украине значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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