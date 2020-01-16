Туманы и изморозь: синоптикиня рассказала, когда в Украину придут осадки

В пятницу, 17 января, Украину накроет антициклон под названием Dirk, который в большинстве областей спровоцирует погоду без осадков.

С метеорологических явлений украинцы в своих регионах увидят только туманы и, кому повезет, изморозь. Таким прогнозом на последний рабочий день недели поделилась на своей странице в Facebook синоптики Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью температура воздуха составит 0... -5, а днем завтра ожидается до 5-ти градусов тепла.

В ближайшие дни в Украине ожидаются туманы и изморозь

В Киеве пятница тоже будет сухой, ночью столбики термометров покажут 0... -2, днем +2... +4 градуса.

"Какие бы метеорологические бури где-то не бушевали, какие бы снега ни выпадали и морозы не трещали, у нас, в Украине, продолжается, уже и не знать какой, срок антициклонов и ветров южного, то есть, теплого, направлений", – написала Диденко.

Она подчеркнула, что все дожди, снега и ветра – это "зона ответственности" циклона Heike, который принесет непогоду только в Западную Европу.

Карта погоды Facebook Натальи Диденко

Поэтому в Украине голодная кутья и Крещение, 18-19 января, будут отличатся небольшим похолоданием, правда, преимущественно в ночное время. А ближайшие осадки появятся только в конце следующих выходных, с 24-го января.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов ночью, а пока украинцев ждет достаточно теплая, как для января погода.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал