Туманы и гололедица: украинцев предупредили об опасной погоде в понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 14 декабря, местами будет дождливой и снежной, а в некоторых регионах – солнечной.

При этом синоптики предупредили о гололедице на дорогах и туманах ночью и утром (видимость 200-500 м; I уровень опасности, желтый) почти по всей стране (кроме юго-восточной части), сообщается на сайте Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца).

Осадки в виде дождей с мокрым снегом ожидаются в северных, центральных, а также Одесской областях. На юге и западе будет солнечно.

Предупреждение о гололедице и тумане. Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла, в южных регионах до +2 +6. Днем также от 1 мороза до 1 тепла; на западе, местами в центре до +3 и до 11 тепла на юге.

Погода в Киеве в понедельник также будет дождливой с мокрым снегом, днем и ночью от 1 мороза до 1 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря. Укргидрометцентр

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