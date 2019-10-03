"Ничего о тысячах смертей": известный писатель указал на нюансы "формулы Штайнмайера"

Так называемая формула Штайнмайера, согласно с которой будет происходить разведение войск на Донбассе, в нынешнем виде ничего не говорит о выведении оккупационных сил.
Также там не упоминается о Крыме, амнистии или наказании преступников, обратил внимание в блоге на портале "Збруч" украинский писатель Юрий Винничук.
"То, как она прописана – это достаточно туманная и невыразительная петиция, где нет ни одного слова о выведении оккупационных войск. нельзя сомневаться, что Россия не собирается их выводить, потому что "их там нет". Ни слова не говорится об амнистии или, наоборот, наказании. Нет там ничего и о контроле над границей и кто именно будет его контролировать – Украина или местная власть", – отметил он.
Также в документе ничего не было сказано о возмещении за разрушение Донбасса и тысячи смертей. Зато там обозначено, что закон набирает силу в день голосования на местных выборах.
Юрий Винничук
"Збруч"
"Но каким образом пройдут эти выборы? Под наблюдением продажной и нашпигованной агентурой ОБСЕ?" – задался вопросом писатель.
Отдельную опасность составляет вопрос того, кто пойдет на выборы. На оккупированных частях поселилось немалое количество выходцев из России и Кавказа, которые получили "гражданство" так называем "Л/ДНР".
"Они тоже пойдут на выборы?" – отметил Винничук.
Как писал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".
В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
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