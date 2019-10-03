"Ничего о тысячах смертей": известный писатель указал на нюансы "формулы Штайнмайера"

Так называемая формула Штайнмайера, согласно с которой будет происходить разведение войск на Донбассе, в нынешнем виде ничего не говорит о выведении оккупационных сил.

Также там не упоминается о Крыме, амнистии или наказании преступников, обратил внимание в блоге на портале "Збруч" украинский писатель Юрий Винничук.

"То, как она прописана – это достаточно туманная и невыразительная петиция, где нет ни одного слова о выведении оккупационных войск. нельзя сомневаться, что Россия не собирается их выводить, потому что "их там нет". Ни слова не говорится об амнистии или, наоборот, наказании. Нет там ничего и о контроле над границей и кто именно будет его контролировать – Украина или местная власть", – отметил он.

Также в документе ничего не было сказано о возмещении за разрушение Донбасса и тысячи смертей. Зато там обозначено, что закон набирает силу в день голосования на местных выборах.

Юрий Винничук "Збруч"

"Но каким образом пройдут эти выборы? Под наблюдением продажной и нашпигованной агентурой ОБСЕ?" – задался вопросом писатель.

Отдельную опасность составляет вопрос того, кто пойдет на выборы. На оккупированных частях поселилось немалое количество выходцев из России и Кавказа, которые получили "гражданство" так называем "Л/ДНР".

"Они тоже пойдут на выборы?" – отметил Винничук.

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