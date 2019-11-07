Туман возвращается: синоптики предупредили об опасности в Украине

В пятницу, 8 ноября, в Украине будет наблюдаться густой туман, который ограничит видимость на 200-500 метров.
Об этом предупреждает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"По Украине 8 ноября ночью и утром на Правобережье туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
В столице и Киевской области 8 ноября утром будет наблюдаться туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 29 октября по 4 ноября зафиксировали превышение гранично допустимых концентарций вредных веществ в воздухе.
Напомним, что в октябре в Киеве несколько дне подряд был густой туман, из-за чего многие жители начали бить тревогу. Ситуация осложнялась горящими торфяниками, из-за которых в воздухе оседали вредные вещества.
Жителям посоветовали пить много воды, не проветривать помещения, не выходить на улицы без крайней надобности и включить кондиционеры.
Туман в Украине
Позже в КГГА сообщили, что туман был вызван особенностями температурного режима в октябре.
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