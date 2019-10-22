Туман в Киеве: Супрун дала советы, как спастись от загрязнения воздуха

Украинцам для уменьшения загрязнения воздуха нужно воздержаться от поездок на авто, курения и сжигания листьев, пока не рассеется накопившийся в воздухе угарный газ.

Об этом в Facebook сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, комментируя смог в Киеве.

"Уровень СО в воздухе зависит от многих факторов. Основной его источник – выбросы от автомобилей. Атмосферное содержание оксида углерода в типичных городских районах составляет около 10 промилле (частей на миллион), примерно в 100 раз выше, чем в атмосфере Земли в целом. В районах с большим трафиком уровень СО может подняться до 50 промилле", – отметила она.

Супрун предупредила, что повышенный уровень оксида углерода уменьшает количество кислорода, переносимого кровью. Как следствие, жизненно важные органы не получают достаточное количество кислорода. Для младенцев, беременных женщин или людей с болезнями дыхательных путей это критично. Кроме того, высокий уровень СО может влиять на координацию и концентрацию внимания.

Также загрязняет воздух сжигание листьев, травы, мусора и горение болот (торфяников).

"К примеру, во время сгорания тонны растительных остатков, в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В его состав входят пыль, оксиды азота и серы, угарный газ, тяжелые металлы, диоксины и ряд канцерогенных соединений. Из-за особенностей погодных условий (отсутствие ветра, высокой влажности, температурные инверсии), вероятно, эти опасные соединения остаются у поверхности земли, а не рассеиваются в воздухе", – пояснила Супрун.

Туман в Киеве

Экс-глава Минздрава рассказала, что делать, чтобы уменьшить выбросы:

Не сжигать листья. Их лучше всего оставлять под деревьями. Исключение составляет листья каштанов, которое непременно следует убрать и закопать, ведь в нем зимует вредитель – каштановая моль.

Не сжигать стерню и сухостой. Это разрушает почвы и убивает в огне живых существ, которые их населяют.

Нужно рассказать знакомым и родственникам о том, что не надо сжигать листья или мусор.

Отказ от автомобилей, по крайней мере, на период безветренных теплых дней и холодных ночей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

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