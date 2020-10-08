Украину накроют туманы и ливни: объявлено штормовое предупреждение

Obozrevatel Общество 09:43, 8.10.2020 Обновлено: 09:43, 8.10.2020

8 октября в многих регионах Украины будут наблюдаться сложные погодные условия.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Утром этого дня в Киевской области и по Киеву – туман, видимость 200-500 м.

В восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине ухудшится
Скриншот Укргидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в части Украины погода значительно ухудшится.

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