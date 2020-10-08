Украину накроют туманы и ливни: объявлено штормовое предупреждение
Сильные дожди придут на запад страны
Киев накроет туманом
На востоке содержится чрезвычайный уровень пожарной опасности
8 октября в многих регионах Украины будут наблюдаться сложные погодные условия.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные дожди (І уровень опасности, желтый).
Утром этого дня в Киевской области и по Киеву – туман, видимость 200-500 м.
В восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в части Украины погода значительно ухудшится.