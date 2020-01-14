Главная Новости
14 января • обновлено в 06:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Туман и до -11: синоптики изменили прогноз на 14 января в Украине

594
Читать материал на украинском

В Украине во вторник, 14 января, синоптики обещают в Украине сухую погоду. Местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 6-11° мороза; днем 1-6° тепла. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Новости
"Погода умница!" Синоптик дала праздничный прогноз по Украине
Туман и до -11: синоптики изменили прогноз на 14 января в Украине

В Киеве 14 января также без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик озвучил аномальный прогноз в Украине на Крещение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги