Туман и до -11: синоптики изменили прогноз на 14 января в Украине

В Украине во вторник, 14 января, синоптики обещают в Украине сухую погоду. Местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 6-11° мороза; днем 1-6° тепла. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 14 января также без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Погода в Украине Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик озвучил аномальный прогноз в Украине на Крещение.

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