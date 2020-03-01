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1 марта • обновлено в 20:01
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Тука: вопрос о переговорах с ОРДЛО разделил Украину

2.4т
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В Украине общественное мнение разделилось пополам в вопросе о возможности прямых переговоров власти с представителями оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя результаты социологического опроса относительно ситуации на Донбассе, проведенного Центром Разумкова.

"В этом исследовании есть цифры, о которых следует сказать. Вопрос, который практически пополам разделил общество. Я ожидал, возможно, отношение к курсу в ЕС, отношение к курсу в НАТО - нет, теми цифрами я приятно удивлен. А вот вопрос, надо ли проводить так называемые "прямые переговоры" с руководителями оккупационных администраций - где-то 42% на 43%", - заявил он.

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"То есть половина респондентов считает целесообразным проводить такие переговоры. Власть пока еще на это не идет, а общество - уже", - подчеркнул бывший замминистра.

Тука привел данные прошлого исследования Центра Разумкова во время избирательной кампании: "Самая большая поддержка такой идеи была среди сторонников ОПЗЖ, и она составляла только 36%. А сейчас вообще без партийной привязки населения 43%. Капля по капле они свое дело делают".

Тука: вопрос ОРДЛО разделил украинцев пополам

Как сообщал OBOZREVATEL, в опросе Центра Разумкова большинство украинцев признали, что на востоке Украины идет война с Россией, и высказались за возвращение оккупированных территорий на прежних условиях без "особого статуса".

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Темы
социологические опросы Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса ОРДЛО Донбасс опрос
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты а вы же оккупированы, мозги гибридами изнасилованы)))
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Раскина Элла
Раскина Элла
Тука, тебе не нравится народ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только ли этот вопрос разделил Украину? А язык? А майдан? А бaндера? А 9 мая? Даже коронавирус вас разделил. Миром и согласием даже не пахнет на Украине.
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