Тука: вопрос о переговорах с ОРДЛО разделил Украину

В Украине общественное мнение разделилось пополам в вопросе о возможности прямых переговоров власти с представителями оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя результаты социологического опроса относительно ситуации на Донбассе, проведенного Центром Разумкова.

"В этом исследовании есть цифры, о которых следует сказать. Вопрос, который практически пополам разделил общество. Я ожидал, возможно, отношение к курсу в ЕС, отношение к курсу в НАТО - нет, теми цифрами я приятно удивлен. А вот вопрос, надо ли проводить так называемые "прямые переговоры" с руководителями оккупационных администраций - где-то 42% на 43%", - заявил он.

"То есть половина респондентов считает целесообразным проводить такие переговоры. Власть пока еще на это не идет, а общество - уже", - подчеркнул бывший замминистра.

Тука привел данные прошлого исследования Центра Разумкова во время избирательной кампании: "Самая большая поддержка такой идеи была среди сторонников ОПЗЖ, и она составляла только 36%. А сейчас вообще без партийной привязки населения 43%. Капля по капле они свое дело делают".

Как сообщал OBOZREVATEL, в опросе Центра Разумкова большинство украинцев признали, что на востоке Украины идет война с Россией, и высказались за возвращение оккупированных территорий на прежних условиях без "особого статуса".

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