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Быстрая победа на Донбассе: Тука озвучил единственную проблему

1.4тЧитать новость на украинском

Пока нет признаков того, что война на Донбассе завершится быстро, однако кое-что может ускорить урегулирование конфликта.

В комментарии OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука подтвердил, что после завершения ЧМ-2018 по футболу, признаков эскалации конфликта на Донбассе нету.

"На сегодняшний день пока действительно нет признаков эскалации нет. Угроза существует, а эскалации пока нет", - говорит замминистра.

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А вот относительно заявления командующего Объединенных Сил Сергея Наева о скором окончании войны на востоке Украины, чиновник не согласен с командующим ООС.

"Я слышал такое заявление Сергея, но я не знаю, на какой почве он ее делал, я пока таких признаков не вижу", - сказал он.

На вопрос, может ли процедура введения миротворческой миссии на Донбасс ускорить окончание войны, Тука ответил: "Единственное препятствие реализации этого сценария - это позиция самого Путина. Если каким-то образом удастся изменить его позицию, то конечно, дальше процесс пойдет гораздо быстрее".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Европейский союз поддерживает введение на Донбасс миротворцев ООН, если это поможет реализовать Минские соглашения и уладить конфликт.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
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