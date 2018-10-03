Турко-туристы в Киеве.

Турецкие туристы - это не только стая смуглых мужиков возраста и поведения Олега Барны, которым их фирма за высокие показатели продаж оплатила авиабилеты и номера в отелях Львова и Киева для сексуальной разрядки.

Украина одна из трех стран наряду с Сербией и Грузией, куда турки могут приезжать без виз и даже без паспортов, а просто по внутренним id.

Еще живя на Почтовой площади, я обратил внимание, как много турецких пар, студентческих компаний и турчанок среднего возраста гуляют по Подолу. Не зная турецкого языка, вы по внешности не отличите их от европейцев, иногда кавказцев, иногда американцев, а порой и просто украинцев.

Для турецких студентов из Анкары и её окрестностей Украина стала туристическим раем. Билеты из аэропорта Эсенбога в Киев стоят в три-четыре раза дешевле, чем из Стамбула. Огромный выбор доступных квартир посуточно и отсутствие клерикальных скреп заманивают в Киев светскую турецкую публику. Еще недавно Украина пугала таких турок и сюда осмеливались ездить только экстремалы - фанатичные поклонники восточно-славянской красоты.

Пусть турецкий язык мне не совсем родной, но и не чужой. Как говорит мой младший сын о своих друзьях в Стамбуле - почтиюродный. Поэтому с турками в Киеве приходится иногда общаться.

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Три турецкие истории.

1. "Какая Турция?! Стамбул - Франция!" (с)

Барыш и Айше. Студенты французской филологии университета Эдирне. Поселяясь во львовском отеле, переговаривались между собой на французском, а с администратором на английском. Спросили о ночных клубах Львова. Администратор заботливо предостерегла молодых людей не ходить в некоторые ночные заведения: "туда турецкие мужчины приезжают за сексом, грязное место и неприятные турки". Барыш и Айше протянули паспорта. Администратор, увидев документы с полумесяцем и звездой, смутилась. Айше пришлось успокаивать администраторшу: "Все в порядке, вы еще не знаете как нас за осаду Вены упрекали".

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2. "Метро - швидкий і зручний вид транспорту" (с)

Каан и Зейнеп. Студенты Анкаринского университета.

"Отличный транспорт ваше метро, во все нужные места можно быстро и дешево доехать"

Но есть деталь, которая сначала напугала молодык турок в киевском метро.

Каан: "В первый раз, когда поезд рванул, мне показалось, что я попал внутрь мусороуборочной машины, которую запускают в космос. Гул был настолько сильным, что оглушил меня и я перестал слышал Зейнеп"

Зейнеп: "У меня была легкая паника от шума вагона метро, я подумала, что сейчас должна начаться перегрузка, как показывают в документальных фильмах о военных летчиках или астронавтах, но все обошлось. Мы уже в третьий раз за год на выходные прилетаем в Киев и метро наше спасение"

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3. Веселые картинки.

Серкан, Айдын и Бильге. Студенты из Анкары. Решили со Львова поехать в Киев ночным поездом, чтобы сэкономить на отеле. Купили билеты в плацкартный вагон.

Айдын: "Это было очень круто. В полумраке вагона показалось, что тут сотни людей участвуют в инсцинировке "индийский автобус" (на самом деле мы же знаем, что в плацкарте никакие не сотни, а всего 54 человека максимум).

Бильге: "Я вспомнила детскую книжку по изучению анлийского. В ней были иллюстрации, где в одну кучу свалены десятки несвязанных между собой предметов, а вокруг - их значение на английском. Нужно было подобрать пары. Так вот плацкарт в украинском ночном поезде - это как картинка из того учебника: ноги, сумки, дети, выпившие мужчины, свертки еды, еда, бутылки, тележки, запахи и носки, носки, носки. Как будто сейчас тебя заставят все это произносить на английском".

Те турки, с которыми общался я, полюбили Киев за то, он очень естественный, без навязчивой туристической инфраструтуры и показухи с китайскими сувенирами и стандартизированными экскурсиями.