Ляшко напомнил об еще одной болезни "национального уровня" помимо COVID-19

Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил о важности профилактики в Украине другой инфекционной болезни "национального уровня", кроме COVID-19, – туберкулеза.

Кроме того, на своей странице в Facebook Ляшко обратился к украинцам, призвав не принимать антибиотики бесконтрольно, в том числе при коронавирусе.

"Потребление антибиотиков во время борьбы с COVID-19 возросло в разы. Уверен, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам", – отметил санврач.

Что касается туберкулеза, то, по данным Ляшко, за сентябрь 2020 года в Украине было зарегистрировано 1322 человека с этой болезнью. Всего от туберкулеза лечится более 14 000 человек.

"К сожалению, туберкулез не исчез и требует внимания и системного подхода к противодействию его распространения со стороны государственных институтов и организаций гражданского общества", – подчеркнул глава министерства.

По его словам, актуально внесение изменений в законодательство для обеспечения устойчивого и эффективного внедрения услуг для лиц с туберкулезом.

"И это, прежде всего, бесперебойное обеспечение специфическим противотуберкулезным лечением, внедрение современных мировых методов и подходов в лечении и, конечно, социальное сопровождение, ориентированное именно на нужды людей с туберкулезом", – написал Ляшко.

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Скриншот

Facebook / Виктор Ляшко

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