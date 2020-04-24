"Цыгане – это украшение любой страны": известные ромы Украины ответили мэру Ивано-Франковска

В Украине разгорелся скандал из-за требований мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива вывезти из города представителей ромского сообщества. На его слова отреагировали в посольстве США и международная правозащитная организация Amnesty International, которые считают заявления Марцинкива нарушением прав этнической группы.

Руководитель МВД Арсен Аваков также заявил, что позиция городского главы недопустима, а полиция открыла уголовное производство по данному факту.

Известные представители ромской национальности и правозащитники выступили с призывом не допускать подобных высказываний со стороны властей и рассказали OBOZREVATEL, почему проблема межнациональной вражды в Украине еще не скоро разрешится.

Музыкант и композитор Петр Черный

Петр Черный opentv.media

Заслуженный артист Украины, лауреат многочисленных национальных и международных музыкальных премий Петр Черный уже 30 лет является ярким представителем ромской национальности в украинском шоу-бизнесе.

Артист уже много лет живет и работает в Украине, он широко известен и за рубежом. Его удивляет, что в такой многонациональной стране, где все имеют право на равенство, находятся люди, которые позволяют себе подобные высказывания.

"Если человек не уважает чужую культуру, он никогда не полюбит свою. Меня в моей стране окружают моя семья, друзья, мои педагоги, и я своего сына воспитываю в любви к Украине. "Ненька Україна" для него не пустые слова. Поэтому у меня одно слово – подонок", – говорит Черный.

Певец отмечает о недопустимости подобных высказываний, тем более со стороны государственных чиновников, которые вносят межнациональную вражду в общество и создают конфликтную ситуацию.

"Я считаю, эти слова – это гетто, это нацистская пропаганда, которая несет за собой рознь народа. Вот из-за одного такого поганого барана все стадо перемолотило. Товарищ пешка, тебя поставили отвечать за порядок в городе, а ты сам его нарушаешь в многонациональной стране", – заявил он.

Петр Черный

Черный уверен, что Марцинкив обязан понести наказание за свои действия, которые подрывают доверие ко всей украинской власти.

Кроме того, артист настаивает на том, что ромы – не зло, а украшение любой страны. Более того, они благодарны Украине за возможность жить, учится и работать в стране, которую они называют родной.

"Цыгане – это украшение любой страны. Знаете, какую песню играют на второй день цыганской свадьбы? "Зелене жито, зелене", и ромы плачут под эту песню. Мы здесь живем, работаем, поем песни на украинском языке, чтим и любим. У нас даже тост первый за родителей, а второй – за ту страну, за ту землю, где мы живем. В Украине, в отличие от Чехии, где нам объявили гетто, и в других странах, где мы не можем получить образование, тут мы можем учиться, и мы благодарны. Давайте следовать лозунгу: "Быть добру", а если быть добру, то во всем", – сказал украинский певец.

Художественный руководитель ромского театра "Романс" Игорь Крикунов

Игорь Крикунов "День"

Театр "Романс" является первым и единственным в Украине государственным ромским профессиональным театром. Уже 26 лет коллектив театра доносит до украинского зрителя всю неординарность и самобытность родной культуры. Их концертные программы востребованы не только в Украине, но и во многих странах мира. Цель театра – показать культуру и мировосприятие ромов в своем национальном и украинском быту, с чем они успешно справляются.

Народный артист Украины и ром по национальности Игорь Крикунов считает, что все эти заявление происходят исключительно из-за отсутствия ума и культуры.

"Отсюда все беды, потому что к власти приходят люди, которые не способны нести ответственность за свои слова. Мэр – это всего лишь должность, а кроме нее человек еще должен обладать честью, совестью и умом, и что немаловажно, уважением к другим нациям. Это еще и отсутствие культуры, потому что культурный человек не позволит себе так относится к культуре других", – говорит актер.

Игорь Крикунов Театр "Романс"

Всю свою творческую жизнь Крикунов вместе с актерами ромского театра пытается поменять отношение украинцев к своей нации и культуре, но без помощи власти кардинально поменять ситуацию не удастся.

"За 30 лет независимости Украины никто не занимался этой проблемой, никто не собирался доносить до народа, что мы все едины, и ромы такие же люди, как и все. "Наверху" до нас нет никакого дела, знаете, мы тут как сироты. Да, создавались программы по интеграции ромов, но это блеф. Что самое странное, так к этим программам даже не привлекали представителей нашей национальности", – отметил он.

И, к сожалению, если не будет предпринято никаких мер, проблема сама по себе не решится и останется в обществе на долгие годы.

Посланница толерантности ПРООН в Украине Зола Кондур

Зола Кондур DW

Ромская правозащитница, вице-президент женского фонда "Чирикли" уже более 20 лет занимается проблематикой положения ромов в Украине. Кондур участвовала в тренингах Совета Европы, ОБСЕ, ЕЦПР и ООН. Проходила обучение для общественных лидеров в США. Успела побывать консультантом Европейского центра по правам ромов, Совета Европы и ОБСЕ.

Она считает, что подобные заявления допускаются в том числе из-за отсутствия прецедентов, когда за подобное действительно несли наказание.

"Почему до сих пор существует такая проблема? Потому что не все избранные государственные чиновники понимают последствия нарушения прав человека, или действий, который носят дискриминационный характер или язык враждебности", – говорит Кондур.

Поручение мэра Ивано-Франковска полиции правозащитница называет бесчеловечным, но все же проблема не только в отдельной должности, но и в самой системе в целом.

"Быстро объяснить людям, что мы не угроза, и такие же люди, как все, не получится. Особенно, когда звучат подобные высказывания или же угрозы в нашу сторону, люди это читают и думают, что такое нормально. Нужно работать с обеих сторон, чтобы найти диалог и начать уважать друг друга", – считает Кондур.

Зола Кондур Украинская Хельсинкская группа

"Должны быть изменены подходы в решении этих проблем. Во-первых, не нужно воспринимать нас как что-то или как таких, кто не является гражданами этой страны. Мы – украинцы, и мы граждане Украины. Но у нас есть другое этническое происхождение. Во-вторых, должна быть не просто политическая воля и желание что-то сделать, должен быть четкий контроль выполнения тех мер, которые будут прописаны в новой стратегии", – добавила она.

Кондур убеждена, что пора разрушать стереотипы, которые сложились вокруг представителей ромской национальности, так как среди них есть масса людей готовых учиться и работать на благо Украины. Но часто без реальной помощи от государства это сделать довольно сложно. Кроме того, многое зависит и от отношения украинцев к ромам.

"Я часто слышу и читаю комментарии в соцсетях, где ромов обвиняют в нежелании работать, и я с этим не согласна. Я много работаю с нашими общинами по всей Украине, и я не видела ни одного человека, который бы не хотел работать или учиться", – говорит правозащитница.

Ромы довольно часто сталкиваются с дискриминацией при поступлении в школу или на работу, из-за чего социальная адаптация многих из них становится невозможной.

"Как правило, ромских детей не берут в школу, родители школьников просто не хотят, чтобы их дети учились с нашими. А если и берут, то в классах возникают конфликты, часто ромских детей обзывают, бьют, из-за чего они не хотят возвращаться в школу. Взрослые чувствуют дискриминацию при приеме на работу. Даже когда у них есть образование и нет проблем с документами, им отказывают из-за национальности. А после этого нам говорят, что мы не хотим учиться и работать. Просто должно быть человеческое отношение ко всем", – заявила Кондур.