"Цветы, флаги, слезы": в Миргороде простились с убитой на Донбассе молодой военной ВСУ

В Миргороде, Полтавской области простились с военной ВСУ Ярославой Никоненко, которая погибла на Донбассе от пули снайпера.
Фото с прощальной церемонии в Facebook опубликовал депутат Киевского горсовета Вячеслав Непоп. Похоронили защитницу Украины на Аллее Героев в Миргороде в пятницу, 18 октября.
"Сегодня (17 октября – Ред.) в сто первой бригаде попрощались с Ярославой. Цветы, флаги, слезы, опущенные головы, заплаканные девушки в камуфляже и мужчины, которые с трудом сдерживали эмоции. Смотришь на фото улыбающейся девушки, и невозможно поверить в ее смерть. Такие молодые, красивые, полные силы и любви украинцы не должны умирать!" – написал он.
У Никоненко осталась мама и 13-летняя дочь, которые проживают в Миргороде.
"Грусть и отчаяние. Война отнимает у нас лучших. Но даже с такими болезненными потерями – мы выстоим и победим. Спасибо, Ярослава, за молодую жизнь, за мужество, за решимость совершить поступок", – добавил Непоп.
Ярослава Никоненко
Facebook\Роберто Траван
Фотограф Роберто Траван в Facebook опубликовал снимок, на котором запечатлено прощание матери Никоненко со своей дочерью.
Прощание матери с дочерью
Facebook\Роберто Траван
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Прощание с Ярославой Никоненко
Facebook\Вячеслав Непоп
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября на Донбассе погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.
Отметим, что гибель украинской Ярославы Никоненко потрясла украинских пользователей сети.
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