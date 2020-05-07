Цветочная луна 2020: появились фантастические фото уникального явления

Дарья Дурова Общество 19:11, 7.05.2020 Обновлено: 19:40, 7.05.2020

В ночь на четверг, 7 мая, в небе можно было увидеть так называемую Цветочную луну – последнее в 2020 году Суперлуние.

Пользователи сети с разных уголков мира активно делились фотографиями и видео впечатляющего природного явления (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Суперлуние 7 мая
twitter.com/MOODYXCHILD
twitter.com/MOODYXCHILD

Название "Цветочная луна" связано с теплой весенней погодой и цветением, которые совпадают со временем этого майского полнолуния.

Суперлуние 7 мая
twitter.com/MOODYXCHILD

Расстояние от Земли до Луны в этот период составляло около 360 тысяч километров.

Предлагаем посмотреть снимки необычной "Цветочной луны":

twitter.com/fly2ohare
twitter.com/ihnewman
twitter.com/ihnewman
twitter.com/ihnewman
twitter.com/LGrahamCTV
Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen
Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen
Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Ранее OBOZREVATEL писал о природе этого явления и о том, как загадывать желание в Суперлуние.

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