Цветочная луна 2020: появились фантастические фото уникального явления

В ночь на четверг, 7 мая, в небе можно было увидеть так называемую Цветочную луну – последнее в 2020 году Суперлуние.

Пользователи сети с разных уголков мира активно делились фотографиями и видео впечатляющего природного явления (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Суперлуние 7 мая twitter.com/MOODYXCHILD

twitter.com/MOODYXCHILD

Название "Цветочная луна" связано с теплой весенней погодой и цветением, которые совпадают со временем этого майского полнолуния.

Суперлуние 7 мая twitter.com/MOODYXCHILD

Расстояние от Земли до Луны в этот период составляло около 360 тысяч километров.

Предлагаем посмотреть снимки необычной "Цветочной луны":

twitter.com/fly2ohare

twitter.com/ihnewman

twitter.com/ihnewman

twitter.com/ihnewman

twitter.com/LGrahamCTV

Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Ранее OBOZREVATEL писал о природе этого явления и о том, как загадывать желание в Суперлуние.