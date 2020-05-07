Цветочная луна 2020: появились фантастические фото уникального явления
В ночь на четверг, 7 мая, в небе можно было увидеть так называемую Цветочную луну – последнее в 2020 году Суперлуние.
Пользователи сети с разных уголков мира активно делились фотографиями и видео впечатляющего природного явления (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).
Название "Цветочная луна" связано с теплой весенней погодой и цветением, которые совпадают со временем этого майского полнолуния.
Расстояние от Земли до Луны в этот период составляло около 360 тысяч километров.
Предлагаем посмотреть снимки необычной "Цветочной луны":
Ранее OBOZREVATEL писал о природе этого явления и о том, как загадывать желание в Суперлуние.