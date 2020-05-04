Цветочная луна 2020: что нужно делать и как загадать желание

В ночном небе 7 мая можно будет увидеть последнее в 2020 году Суперлуние, которое также называют Цветочной луной.

Что это за явление, что нужно делать и как загадать желание, расскажет OBOZREVATEL.

Цветочная луна: что это за явление

7 мая можно наблюдать астрономическое явление – последнее в 2020 году Суперлуние. Фаза полнолуния наступит в 13:46 по Киеву – в этот момент расстояние между Землей и ее спутником станет минимальным, и Луна полностью будет освещена лучами солнца.

Сама Цветочная луна взойдет в небе в 20.30 по Киеву. Отметим, такое название Суперлунию дали в Древней Индии, поскольку в это время там обычно расцветали весенние цветы.

По поверьям, в Цветочную луну нужно загадывать желания Pixabay

Как загадать желание в Суперлуние

Согласно поверьям, желания, загаданные в Цветочную луну, обязательно сбываются. Для этого даже существуют специальные обряды.

Так, ночью в Суперлуние нужно выйти на улицу, посмотреть на полную луну и загадать желание, мысленно представляя его осуществление до мелких подробностей.

Также вечером Цветочной луны ставят стакан с чистой водой на подоконник, чтобы жидкость набрала силы лунных лучей. Утром стакан берут в руки, нашептывают желание и выпивают воду.

В Суперлуние проводят разные обряды на исполнение желания Pixabay

Еще популярны различные заговоры, которые читают в Цветочное полнолуние и которые, по поверьям, помогают начать новую жизнь. К примеру: "Лунный свет ниспадает на меня и проходит сквозь меня. Я молю мать Луну позволить обновить мои чувства и эмоции, дать моему сердцу и моему разуму успокоение и умиротворение. Я излечиваюсь под ее светом и сливаюсь с ее силой глубоко в моей душе".

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