"Цивилизованный развод": размечтавшийся о России Пушилин разразился заявлением в сторону Украины

Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин назвал Минские соглашения "цивилизованным разводом" между ОРДЛО и Украиной.

Скандальное заявление сделал он в Москве на встрече с "интеллигенцией". Соответствующий сюжет показал один из сепаратистских каналов.

"Минские соглашения, можно говорить, что это просто цивилизованный развод между Донбассом и Украиной", – высказался Пушилин.

Пушилин назвал Минские соглашения "цивилизованным разводом" с Украиной 112 Украина

На этой же встрече он также заверил, что "республика" должна войти в состав РФ на правах "федеративного округа". По словам главаря террористов, этого якобы хочет большинство жителей Донбасса.

"Интеграция ОРДЛО в РФ содержится и в Минских соглашениях, там прописан пункт о трансграничном сотрудничестве", – разразился он.

Отметим, ранее Пушилин уже на раз заявлял, что "ДНР" своим стремлением войти в состав России якобы выполняет Минские соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Пушилин "дерибанит" гуманитарную помощь, которую Россия время от времени поставляет на оккупированный Донбасс.

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