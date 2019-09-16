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16 сентября • обновлено в 18:42
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"Цивилизованный развод": размечтавшийся о России Пушилин разразился заявлением в сторону Украины

1.9т Читать материал на украинском

Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин назвал Минские соглашения "цивилизованным разводом" между ОРДЛО и Украиной.

Скандальное заявление сделал он в Москве на встрече с "интеллигенцией". Соответствующий сюжет показал один из сепаратистских каналов.

"Минские соглашения, можно говорить, что это просто цивилизованный развод между Донбассом и Украиной", – высказался Пушилин.

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Пушилин назвал Минские соглашения "цивилизованным разводом" с Украиной

Пушилин назвал Минские соглашения "цивилизованным разводом" с Украиной

112 Украина

На этой же встрече он также заверил, что "республика" должна войти в состав РФ на правах "федеративного округа". По словам главаря террористов, этого якобы хочет большинство жителей Донбасса.

"Интеграция ОРДЛО в РФ содержится и в Минских соглашениях, там прописан пункт о трансграничном сотрудничестве", – разразился он.

Отметим, ранее Пушилин уже на раз заявлял, что "ДНР" своим стремлением войти в состав России якобы выполняет Минские соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Пушилин "дерибанит" гуманитарную помощь, которую Россия время от времени поставляет на оккупированный Донбасс.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Донбасс
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Смешно читать. Что такое пушилин и какое он имеет мнение мы всё знаем. Болванчик тупо повторяет всё что ему скажет масквабад. Интересно он "интеллигенции" предложил акции ммм или нет?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кічук Сергій, Посмейся так же, как 2014 над Крымом. Украинцы вообще весёлый народ
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну он прав ни кто ни хочет жить в убогом свинарнике .
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну он прав ни кто не хочет жить в убогом свинарнике ….
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