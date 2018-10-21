Многие, наверное, слышали о батальоне Захара Прилепина, такого лысого чувака из РФ, который из РФ родом, писатель и все такое. Батальон этот наделал ну очень много шуму в СМИ и сам Прилепин на этом пропиарился, мол защищает он интересы РФ на Донбассе и ваааще он душка.

Давайте немножко приоткроем занавес и поговорим шо ж такое батальон им. Захара Прилепина на самом деле, без прикрас и выдумок роспропаганды. Поехали.

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Поговорим о том, как создавался батальон. Итак, кто такой Прилепин, рассказывать не буду - гугл в помощь. Лысый писатель из рф известен тем среди ваты, что пишет о супер-пупер спецназе рф, а также тем, что в 14-м году нанял за свои деньги кизяков из рф, которые участвовали в захвате Крыма под видом местной "самообороны". Он, если не ошибаюсь, даже книжку потом о священном захвате Крыма написал или что-то в этом роде.

В начале войны Прилепин поддержал сепарастов не только словом, но и делом. Он переписывается частенько с самым известным продавцом курей и стает спонсором, а также соучастником войны на Донбассе: пробивает деньги через различные фонды, покупает аммуницию, рации и т. п. мирные вещи. Напомню, гражданская война - это когда русский писатель с русским паспортом собирает деньги на военные прибамбасы, покупает аммуницию сепаратистам и высылает это все через неподконтрольный участок границы Украины с РФ.

На поставках "волонтерки" сепарастам Прилепин сделал себе нехилое имя, его начала уважать вата и восхищаться им. Но писатель решает съездить в оккупированный рф Донецк и глянуть лично шо там да как. В городе он встречается с захарастом, который без ума от него, а также видит шо из того, что он слал вагонами, нету фактически нихера - абпалченцы как были голодранцами, так и остались.

И договаривается Прилепин о создании собственного отряда после увиденного, ибо тоже заработать ему захотелось. Захараст клятвенно пообещал выделить ему гостинницу под офис и казарму, а Прилепин поехал пробивать деньги на содержание в москву к лучшим друзьям - Бондарчуку, Михалкову, Марку Захарову и т. п. ватанам из элиты РФ.

Бабло собрать получилось без проблем у русского писателя. Приехал он потом в Донецк еще раз и пошла движуха с одобрямса захараста, ибо незаконное вооруженное формирование было полностью независимо от бюджета недореспублики.

Выделили под батальон Прилепина часть гостинницы Праги в Донецке, захараст выделил своих сотню бойцов для костяка подразделения, а остальных решили добрать по объявлению.

Пройти экзамены, чтоб служить за деньги русскому писателю, было не так просто: нужно было пробежать 5 км с полной выкладкой и с оружием в руках, потом отжаться 40 раз, подтянуться 15 раз + сдать стрельбу со всех положений. Прилепин хотел создать тот спецназ, о котором он так много придумывал в книгах - элиту элит. Правда, местные доходяги с трудом прошли в батальон и если б не 100 убийц от захараста, то так и не набрал бы батальон полный состав.

Разместились бойцы Прилепина в гостиннице Прага в Донецке, изначально было набрано 300 бойцов и 50 командиров. Прилепин купил для подразделениея 7 уралов, взял в аренду 5 бмп и договорился с так называемым министром абароны дыныры о поддержке минометной + шоб артиллерию выдали. Кононов, кстати деньги с аренды бмп и за поддержку артой положил в карман себе, скрысятничал так сказать.

В Донецке, в гостиннице Прага, где размещался батальон, бойцов поселили таким образом: обычные солдаты заняли номера - стандарт, ахвицеры с семьями заняли номера - полулюкс, а Прилепин и еще 5 офицеров заняли конечно люкс-номера. Кстати, в батальоне было много русских, которые приехали тупо на заработки. Россияне, напомните мне, сколько подразделений создала Америка в Украине официально, как это сделал Прилепин?

Мебель из гостинницы вывезли, телевизоры, цветочки, дорожки, коврики и т.п. тоже. Точнее не вывезли - имущество гостинницы тупо продали люди захараста. По периметру гостинницы поставили охрану, мол всем -стоять-бояться, это военная база.

И начался цирк имени Прилепина. По всем ватным СМИ, конечно, рассказывали как под командованием лысого русского вершатся всякие подвиги, Прилепин распинался в соцсетях как он крут и какие безумные спецоперации проводит его личный батальон. Но, на самом деле все совсем было не так, вате тупо врали.

Прилепин выступал в роли режиссера, чтобы снять классные кадры о том, как его батальон ваюеть с Украми. Правда, все ролики снимались в 7-10 км от передовой, за спинами местных дынырийцев. Отсняв дешевое кино и всякие нарезки с придурками в камуфляже, Прилепин ехал обратно в рф и собирал бабло с богатых ватных россиян. Им он лил в уши, мол мой батальон - это ну ваааще агонь какая боевая единица, мол - мы с американцами воюем на Донбассе, вот даже видео есть. Вата верила и башляла, а сам Прилепин таким образом вернул все до копейки, что вложил из собственного кармана в батальон.

Продолжение следует...

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