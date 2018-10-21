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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
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Цирк имени Прилепина: как ''писатель'' разводит в*тных россиян

25.1т

Многие, наверное, слышали о батальоне Захара Прилепина, такого лысого чувака из РФ, который из РФ родом, писатель и все такое. Батальон этот наделал ну очень много шуму в СМИ и сам Прилепин на этом пропиарился, мол защищает он интересы РФ на Донбассе и ваааще он душка.

Давайте немножко приоткроем занавес и поговорим шо ж такое батальон им. Захара Прилепина на самом деле, без прикрас и выдумок роспропаганды. Поехали.

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Поговорим о том, как создавался батальон. Итак, кто такой Прилепин, рассказывать не буду - гугл в помощь. Лысый писатель из рф известен тем среди ваты, что пишет о супер-пупер спецназе рф, а также тем, что в 14-м году нанял за свои деньги кизяков из рф, которые участвовали в захвате Крыма под видом местной "самообороны". Он, если не ошибаюсь, даже книжку потом о священном захвате Крыма написал или что-то в этом роде.

В начале войны Прилепин поддержал сепарастов не только словом, но и делом. Он переписывается частенько с самым известным продавцом курей и стает спонсором, а также соучастником войны на Донбассе: пробивает деньги через различные фонды, покупает аммуницию, рации и т. п. мирные вещи. Напомню, гражданская война - это когда русский писатель с русским паспортом собирает деньги на военные прибамбасы, покупает аммуницию сепаратистам и высылает это все через неподконтрольный участок границы Украины с РФ.

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На поставках "волонтерки" сепарастам Прилепин сделал себе нехилое имя, его начала уважать вата и восхищаться им. Но писатель решает съездить в оккупированный рф Донецк и глянуть лично шо там да как. В городе он встречается с захарастом, который без ума от него, а также видит шо из того, что он слал вагонами, нету фактически нихера - абпалченцы как были голодранцами, так и остались.

И договаривается Прилепин о создании собственного отряда после увиденного, ибо тоже заработать ему захотелось. Захараст клятвенно пообещал выделить ему гостинницу под офис и казарму, а Прилепин поехал пробивать деньги на содержание в москву к лучшим друзьям - Бондарчуку, Михалкову, Марку Захарову и т. п. ватанам из элиты РФ.

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Бабло собрать получилось без проблем у русского писателя. Приехал он потом в Донецк еще раз и пошла движуха с одобрямса захараста, ибо незаконное вооруженное формирование было полностью независимо от бюджета недореспублики.

Выделили под батальон Прилепина часть гостинницы Праги в Донецке, захараст выделил своих сотню бойцов для костяка подразделения, а остальных решили добрать по объявлению.

Пройти экзамены, чтоб служить за деньги русскому писателю, было не так просто: нужно было пробежать 5 км с полной выкладкой и с оружием в руках, потом отжаться 40 раз, подтянуться 15 раз + сдать стрельбу со всех положений. Прилепин хотел создать тот спецназ, о котором он так много придумывал в книгах - элиту элит. Правда, местные доходяги с трудом прошли в батальон и если б не 100 убийц от захараста, то так и не набрал бы батальон полный состав.

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Разместились бойцы Прилепина в гостиннице Прага в Донецке, изначально было набрано 300 бойцов и 50 командиров. Прилепин купил для подразделениея 7 уралов, взял в аренду 5 бмп и договорился с так называемым министром абароны дыныры о поддержке минометной + шоб артиллерию выдали. Кононов, кстати деньги с аренды бмп и за поддержку артой положил в карман себе, скрысятничал так сказать.

В Донецке, в гостиннице Прага, где размещался батальон, бойцов поселили таким образом: обычные солдаты заняли номера - стандарт, ахвицеры с семьями заняли номера - полулюкс, а Прилепин и еще 5 офицеров заняли конечно люкс-номера. Кстати, в батальоне было много русских, которые приехали тупо на заработки. Россияне, напомните мне, сколько подразделений создала Америка в Украине официально, как это сделал Прилепин?

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Мебель из гостинницы вывезли, телевизоры, цветочки, дорожки, коврики и т.п. тоже. Точнее не вывезли - имущество гостинницы тупо продали люди захараста. По периметру гостинницы поставили охрану, мол всем -стоять-бояться, это военная база.

И начался цирк имени Прилепина. По всем ватным СМИ, конечно, рассказывали как под командованием лысого русского вершатся всякие подвиги, Прилепин распинался в соцсетях как он крут и какие безумные спецоперации проводит его личный батальон. Но, на самом деле все совсем было не так, вате тупо врали.

Прилепин выступал в роли режиссера, чтобы снять классные кадры о том, как его батальон ваюеть с Украми. Правда, все ролики снимались в 7-10 км от передовой, за спинами местных дынырийцев. Отсняв дешевое кино и всякие нарезки с придурками в камуфляже, Прилепин ехал обратно в рф и собирал бабло с богатых ватных россиян. Им он лил в уши, мол мой батальон - это ну ваааще агонь какая боевая единица, мол - мы с американцами воюем на Донбассе, вот даже видео есть. Вата верила и башляла, а сам Прилепин таким образом вернул все до копейки, что вложил из собственного кармана в батальон.

Продолжение следует...

P. S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать с Донбасса домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Автор
Фашик ДонецкийФашик Донецкий
Персона
Захар Прилепин
Место
УкраинаДонецк
Объект
Новости ДНР
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
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Gordon Yury
Gordon Yury
А чему тут удивляться? Сначала лохов из залесья тупо развел на бабло Янукович со своим ОПГ, теперь этим же занимаются его сподвижники из числа сбежавших за поребрик членов партии регионов, украинские депутаты из оппоблока и некоторые кандидаты в президенты УКРАИНЫ. А чем Прилепин хуже? Он тоже решил срубить денежек и, надо сказать, в этом преуспел! Ведь только ленивый сейчас не разводит жителей рашки на бабло.
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21
0
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Чучело губошлёпое в вышиванке ты кто? известный писатель,лауреат премий...? особь взявшая погоняло предшествующего дегенерата раскрывает пасть на талантливого,достойного человека...ты даже рожу свою прячешь вояка хренов,диван к жопе не прирос?
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19
2 из 14 ответов | показать все
Ильченко София
Ильченко София
Дегтяренко Светлана, У тебя срань позорная,хуйло"талантливый""вежливый",прилипин тоже"вежливый","талантливый",все барыги-воры,обдроченцы-убийцы,вежливые пропагандоны,и шавки журнашлюхи,"уважаемые",а нормальные люди, наоборот.Шоб ты сука,сдохла,от рук вашего срушисткого быдла, а Прилепин,снял это на камеру.Мразь ебучая,дятляренко!
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Ильченко София
Ильченко София
Дегтяренко Светлана, ЧУР,СВЭТА!Не хуй шастать на УКРАИНСКОМ ОБОЗЕ!!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Виртуально - кацапы за четыре дня уничтожат войска НАТО и дойдут до Киева, Львова, Берлина, Лондона и Рейкьявика. Реально - кацапы четвёртый год отсасывают под Авдеевкой, Марьинкой, Счастьем, Широкино, Толоковкой
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27
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2 из 6 ответов | показать все
Ильченко София
Ильченко София
Гольдман Алексей, Твоей па-раше,пизды дают еженедельно,это уже физзарядка,для сруцкага отребья кремлядского анклава ,карателей-убийц.А все самое интересное, впереди,дрыщь хуйловский!Если бы ,да кабы, в жопе выросли грыбы,тогда было б не очко, а хуйловское дупло.На хуй пшел !На одноебники!
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Ильченко София
Ильченко София
Гольдман Алексей, Засунь свою пидоросию в очко,уебан гольдбанский!Шо таке срусия?Это сборище тупоголового быдлорванья,типа тебя, опущенных и обиженных!Шо для УКРАИНЫ,па-раша?ГАМНО!И я рада, шо ваше срушисткое дерьмо, наконец то будет вычищено из УКРАИНЫ.
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