Знаете, что больше всего поражает на войне?

Нет - даже не смерти близких людей. Это очень больно, но закономерно. Война, к сожалению, без потерь не обходится. Справедливая война - это всегда жертва.

Когда веришь в Бога и знаешь, что воюешь за Свободу и Независимость своей нации, тогда понимаешь, что те, кто погибает за Родину - живут вечно.

Больше всего на войне поражает цинизм тыловых крыс. Примеров и в прошлой власти, и в существующей - множество.

Самый свежий - это когда животное, которое занимает одну из самых высоких должностей в государстве, некий хрунь Тупицкий, во время войны "переоформил" свое имущество, в оккупированном кац@п@ми украинском Крыму ... Вы представляете, украинцы, что он сделал?..

А таких как он действительно немало.

Они - голосуют за коллаборационистов с ОПЗЖ и других гнид; они - презирают нашу Революцию Достоинства; они "играют членами на роялях"; они - не отвечают на вражеский огонь; они - презирают все украинское; они - те, о ком когда-то писали: "Народ, который не имеет Чести, не будет иметь и Хлеба"...

Вдохновляет одно: я видел на Майдане и на Войне тысячу тысяч украинцев, которым "некакаяразница", и которые готовы отдать все самое дорогое во благо своей нации и государства.

А до тех пор, пока есть люди, способные убивать врагов, и при необходимости погибать во имя высших идеалов, всякие негодяи, типа Тупицкого, не будут позорным маркером нашего народа.

Долой быдло!

Слава Украине!

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