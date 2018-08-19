НА ТЕМЫ МОРАЛИ. ПЕРЕБЕЖЧИК ГУЗЕНКО.

5 сентября 1945 года шифровальщик посольства СССР в Канаде Игорь Гузенко, 26 лет, с ребенком и беременной женой, а также с папкой в 109 совершенно секретных документов ушел из дому и сдался канадской службе безопасности. Информация, которую он передал, позволила выявить более 20 "атомных шпионов" СССР. Говорят, правительства "союзников" были в шоке. Они сначала даже не хотели верить такому циничному безобразию - тем более что в годы войны американские и британские шпионы против СССР не работали. Союзники ведь!

(В скобках заметим, что его непосредственный начальник полковник Заботин тут же тайно покинул Канаду - и в Москве был судим и посажен за этот провал).

Гузенко называли чуть ли не виновником Холодной войны. А и то верно: не выдай он эту шпионскую сеть, союзники и далее бы целовались-обнимались с СССР, а тот бы спокойно потрошил их военные, научные и какие хотите секреты...

Но не в том дело. Каковы были мотивы Гузенко?

Он прибыл в Канаду в 1943 году. До этого он воевал, был радистом и тоже кем-то вроде шифровальщика на фронтах. Происхождение - самое простое, из рабочих.

Итак - почему? Он был завербован? Нет, конечно. Против этой гипотезы говорит тот факт, что его не сразу приняли. Он 5-го сентября направился в полицию, потом в газету, потом в Минюст, и его отовсюду прогоняли, не веря ни ему, ни его документам. И только после того, как кандская полиция отследила погром в его квартире (он жил вне посольства), увидела, как там посольские устроили настоящий обыск - ему поверили и взяли под охрану. То есть вербовка не проходит.

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Еще одна версия - ему просто очень нравилось в Канаде. Якобы (но это лишь предположение) его собирались в плановом порядке отзывать домой, а он хотел и дальше жить в уютной богатой стране. Дескать, не маячил бы конец командировки, он так и работал бы на СССР, живучи в Канаде - благодать!

Все может быть.

Но, может быть, он резко и трагически разочаровался если не в своей родине, то уж в своем правительстве - точно. Он был на фронте, видел американскую помощь, ел тушенку и слышал про героические конвои - и вдруг стал свидетелем такого, мягко говоря, свинства. Они нам самолеты, студебеккеры и еду, а мы таскаем их военно-научные секреты. Может быть, в простом рабочем парне, радисте-фротновике, возмутилось исконное русское чувство справедливости, исконная народная брезгливость к подлецам?

Не знаю, ничего не знаю. Конечно, скажут, что все это глупая лирика на пустом месте, дешевая достоевщина, а на самом деле он подонок, негодяй и морально растленный тип. Одним словом, предатель.

Все может быть. Но тогда "кембриджская пятерка", все эти кимы филби и как их там еще - тоже подонки, негодяи и морально растленные типы. Одним словом, предатели.