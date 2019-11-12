"Русский мир сжимается!" Цимбалюка разозлили наглые претензии России

Российский журналист Владимир Толстой цинично заявил, что "русский мир" за пределами страны-агрессора якобы стал слишком маленьким и требует действий для расширения.
Имперские высказывания фаната путинского режима разозлили украинского журналиста Романа Цимбалюка. В своем видеоблоге на YouTube она напомнил потомку легендарного писателя Льва Толстого о том, как оккупанты расширили свой "русский мир" только за последние пять лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Русский мир" за пределами России неуклонно сжимается! И то, как мы действуем сегодня, не позволяет не только остановить, но даже замедлить этот процесс", – возмутился Толстой.
Роман Цимбалюк
Скриншот видео
Цимбалюк ответил на наглый выпад пропагандиста неоспоримыми фактами об оккупации Крыма и Донбасса. Он предположил, что российская риторика подтверждает лишь одно – Россия не намерена ограничиваться этими территориями.
"Есть такой номер у "Камеди Клаб", где два урароссийских патриота спорят, кто из них больше любит Россию. И одно из заданий – это наругать Российскую Федерацию, упрекнуть ее. Одним из упреков является то,что Россия так медленно расширяется. Последний раз они оккупировали украинский Крым и Донбасс. Ну видите – зона использования российского языка "сжимается", им мало, они продолжают страдать!" – негодует Цимбалюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее спикер МИД России Мария Захарова также обвинила Украину в притеснении русскоязычного населения. Она позволила себе сравнить украинцев с фашистами и безосновательно обвинить их в гонениях россиян.
Цимбалюк напомнил ей, чем закончилась "защита русскоязычного населения" на Донбассе.
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