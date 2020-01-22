"Прибивают к столбу?" Цимбалюк жестко ответил на фейк о притеснении русского языка в Украине

Пугающие фейки о якобы расправах за русский язык в Украине созданы исключительно для отвлечения внимания и частичного оправдания вторжения России на чужие территории.

Об этом в интервью проекту M.News World заявил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фейки о русском языке в Украине

"Опять эту тему тут начинают раскручивать: русскоязычным чуть ли язык не прибивают к столбу. Но это же бред! Количество русскоязычных в Киеве, Львове и Харькове никоим образом не изменилось. Кстати, как и в Донецке. И движения языковые – это следствие российской военной агрессии. Если кто-то забыл, я процитирую слова Путина: "Мы были вынуждены в Крыму и на Донбассе защищать русскоязычных", – напомнил он о циничном предлоге для начала боевых действий в Украине со стороны страны-агрессора.

Также Цимбалюк посоветовал оккупантам вспомнить, что русскоязычные люди живут по всему земному шару, однако прикрывать ими своим имперские амбиции Кремль решился исключительно в Украине.

"Почему их во Львове не защищают, в Праге, в США? Они, может быть, там тоже страдают. Там ведь русский язык тоже не признан государственным. И таких вопросов "почему" очень много. И когда мы будем в этом разбираться, то поймем, что дело не в языке, а в российской внешней агрессивной политике и российском интересе", – подчеркнул журналист.

Подытоживая, он добавил, что интерес России по отношению к Украине сводится к одной единственной цели – уничтожению ее как независимого государства.

"Интерес в части Украины сводится к тому, что Украины как независимого государства быть не должно. Должно быть что-то подобное, как созданное на оккупированных частях Украины, – субъекты, которые подчиняются Кремлю точно так же, как любой руководитель Рязанской или Орловской областей", – сделал вывод Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева выдала нелепый фейк о том, что якобы получила "секретный" план СНБО по украинизации Донбасса. По ее словам, он предусматривает "карательные" меры за отказ говорить на украинском языке жителей ОРДЛО.

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