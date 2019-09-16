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16 сентября • обновлено в 17:12
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"Хоронят тоже в отпуске?" Цимбалюк жестко высмеял российских оккупантов Донбасса

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Украинский журналист Роман Цимбалюк разгромил фейки кремлевской пропаганды о кадровых российских военных, которые якобы "уходят в отпуск" перед тем, как вторгнуться на территорию Украины.

Жесткий троллинг стране-агрессору и ее гражданам, участвующим в военных преступлениях, он устроил в эфире своего еженедельного стрима на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Только российская армия уходит воевать в отпуск. И хоронят их тоже в отпуске, чтобы никто не видел. Был Вася – и не стало его, или русского Ивана", – с сарказмом отметил Цимбалюк.

Новости
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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что любой "русский Ваня", ослепленный кремлевской пропагандой и вызвавшийся оккупировать Донбасс, должен знать, что Украина постоянно готовится дать достойный вооруженный отпор каждому захватчику.

Кроме того, он отметил, что если бы Россия не свернула свой проект "Новороссия", то количество псковских десантников, которые бы закончили свою жизнь на территории Украины, возросло бы в десятки или сотни раз.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Батонов Иван
Батонов Иван
Я вот не понимаю правил обозовской грамматики. Какая разница между жестко и мощно высмеял?
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CARGO 100
CARGO 100
Пока мы видем иное: был Василь – и не стало его, или украинского Иванко – с сарказмом ответим Цимбалюку.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Хорошо ему писать, сидит в сытой Москве, получает бабло за провокации.
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