"Хоронят тоже в отпуске?" Цимбалюк жестко высмеял российских оккупантов Донбасса

Украинский журналист Роман Цимбалюк разгромил фейки кремлевской пропаганды о кадровых российских военных, которые якобы "уходят в отпуск" перед тем, как вторгнуться на территорию Украины.

Жесткий троллинг стране-агрессору и ее гражданам, участвующим в военных преступлениях, он устроил в эфире своего еженедельного стрима на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Только российская армия уходит воевать в отпуск. И хоронят их тоже в отпуске, чтобы никто не видел. Был Вася – и не стало его, или русского Ивана", – с сарказмом отметил Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что любой "русский Ваня", ослепленный кремлевской пропагандой и вызвавшийся оккупировать Донбасс, должен знать, что Украина постоянно готовится дать достойный вооруженный отпор каждому захватчику.

Кроме того, он отметил, что если бы Россия не свернула свой проект "Новороссия", то количество псковских десантников, которые бы закончили свою жизнь на территории Украины, возросло бы в десятки или сотни раз.

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